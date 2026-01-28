En Ferrol, inaugurada en Exponav “Galicia, unha escola”, la exposición que conmemora los 50 años de la ETSAC

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Sala Carlos III de Exponav acogió este miércoles la inauguración de la exposición “Galicia, una escuela”, un homenaje a todo el personal docente y al estudiantado que, desde su nacimiento, formó parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de la Universidade da Coruña (UDC).

El acto contó con la presencia del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey; de la delegada territorial de la Xunta de Galicia, Martina Aneiros; de la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares; del director de la ETSAC, Miguel Abelleira y de la edil de urbanismo, Blanca García Olivares. Comisariada por los arquitectos Felipe Peña y Luis Gil y la arquitecta Mercedes González, recoge obras de un ciento de profesionales de la arquitectura que, directa o indirectamente, tuvieron parte en la formación de la Escuela.

El Alcalde, la Delegada y la Vicerrectora felicitaron a este centro por sus 50 años de trayectoria como referente de formación universitaria de calidad en este campo, destacando su consideración como “motor de la innovación y cultura arquitectónica”.

Se puso en valor que desde su fundación en 1975, en esta Escuela se formaron generaciones de arquitectos y arquitectas que hoy son protagonistas de la arquitectura gallega, española e internacional y que permitieron que Galicia sea un lugar de referencia en este ámbito.

Aneiros destacó que esta Escuela “es un ejemplo de como la universidad pública gallega puede formar profesionales de excelencia, impulsar la investigación y contribuir al desarrollo cultural y económico de Galicia”.

Una propuesta que trae de vuelta a personas que participaron de alguna manera en la enseñanza del centro entre los años 1975 y 2025. La muestra se compone de 76 obras entre grupos y autores y autoras y se podrá visitar, de manera totalmente gratuita, hasta el próximo 22 de febrero, de martes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, los sábados, de 10:00 a 19:00 horas, y los domingos, de 10:30 a 14:30 horas.

Con motivo de esta exposición, se editó también un libro que recoge todas las obras expuestas con una aportación de cada autor o autora y que constituye un reflejo de la diversidad de talento, en diferentes ámbitos por los que transita la propia muestra, desde la función pública, la fotografía, el urbanismo, la investigación, la industria o los nuevos medios.

El objetivo para este 2026, exponer en las 7 grandes ciudades de Galicia.

De 28 de noviembre a 11 de enero , la muestra “Galicia, una escuela” pudo visitarse en la Sala de Exposiciones de Palexco, en la ciudad de A Coruña. Tal y como explica el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC), Miguel Abelleira, el objetivo para este 2026 es llevar esta exposición a las 7 grandes ciudades de Galicia. Ferrol, y más concretamente la Sala Carlos III de Exponav, será su segunda parada “pero esto no acaba aquí, la muestra fue concebida como un proyecto itinerante con el que mostrarle al conjunto de la sociedad todo el talento que tuvimos y tenemos en la escuela”, añade.

En su intervención, Miguel Abelleira quiso poner en valor “la colaboración entre las instituciones” recordando que en el mes de octubre, y de la mano del Ayuntamiento de Ferrol, la Sala Carlos III de Exponav acogía la clausura del XIII Congreso Docomomo Ibérico, organizado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) y la delegación ferrolana del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). En esta misma línea, habló también de la organización, en 2024, de la Semana de la Arquitectura de Ferrol, dedicada al arquitecto Alfredo Alcalá, y en la que estuvieron implicados, nuevamente, el Ayuntamiento, el Colegio y la Escuela.