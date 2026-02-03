La Xunta traslada al Foro cidadán polo ferrocarril sus propuestas para mejorar la movilidad en Ferrolterra

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha mantenido una reunión con el Foro cidadán polo ferrocarril para abordar las necesidades de Ferrol y su comarca en materia ferroviaria.

En el encuentro, además de escuchar las demandas del colectivo, el responsable autonómico presentó el estudio de propuestas para mejorar la movilidad y el transporte ferroviario en Ferrolterra, impulsado por el Gobierno gallego.

Tal y como ha destacado la Xunta en una nota de prensa, se trata de una iniciativa con la que se quiere «reaccionar a la falta de gestión y planificación por parte del Gobierno central», que se suma a «las numerosas promesas incumplidas y a unos servicios e información deficientes».

Para la Administración autonómica, por este motivo, la comarca de Ferrol sufre un total abandono en materia ferroviaria que contribuye a un uso decreciente por parte de la población y a una baja competitividad para las empresas.

Entre las principales carencias que ha mencionado figuran la falta de una estación intermodal, además de no contar con conexión por alta velocidad. Asimismo, sostiene que la conexión con Ribadeo necesita una modernización y que la conexión con A Coruña requiere también renovación de la infraestructura y electrificación para reducir los tiempos y permitir el acceso de convoyes más modernos.

Por ello, ha recordado que el estudio impulsado por la Xunta apuesta por el desarrollo de un nodo intermodal que facilite la conexión entre diversos medios de transporte. Con este objetivo, propone la reordenación y mejoras en la infraestructura para reducir los tiempos de viaje a 45 minutos y mejorar la funcionalidad y seguridad vial, con una inversión estimada de más de 250 millones de euros.