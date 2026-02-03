Los 8 comités de tumores del Área Sanitaria de Ferrol realizaron un total de 4.468 valoraciones de pacientes en el 2025

Compartir Facebook

Los ocho Comités de Tumores que conforman los y las profesionales del Área Sanitaria de Ferrol realizaron un total de 4.468 valoraciones de pacientes, en alrededor de 400 reuniones, en el pasado año 2025.

Los Comités de tumores son una respuesta a la necesidad de trabajo conjunto de un grupo de especialistas derivada de la complejidad de muchas de las patologías oncológicas, en las que requieren del concurso de opiniones expertas diferentes, y con un trabajo multidisciplinar. Entre sus funciones principales destacan el asesoramiento clínico, la organización de flujos de pacientes y la protocolización de patologías. Para eso, los distintos Comités se organizan en sesiones diferentes, agrupados segundo los diversos tumores. Del total de esas 4.468 valoraciones realizadas en estos Comités durante lo pasado año 2025, 890 fueron en el Comité de Tumores de mama; 835 en el de pulmón; 648 en el de digestivos; 626 en el de ginecológicos; 439 en el de cutáneos; 404 en el de colorrectal; 339 en el de cabeza y colon; y, por último, 287 en el de urológicos.

Más de 2.000 pacientes a través de vías rápidas

Recordar igualmente por el Día Mundial contra al cáncer que se celebra este miércoles, que el área cuenta también con vías rápidas, que son circuitos asistenciales para el abordaje de pacientes con sospecha de un posible cáncer. La finalidad es que el tiempo que transcurra entre el diagnóstico de sospecha y y la primera valoración especializada sea el menor posible.

La clave de estas vías rápidas es la coordinación y el trabajo en equipos multidisciplinares de los profesionales del área implicados en estas patologías, con criterios organizativos y estándares de atención, con la creación de comités de tumores como los mencionados, y desarrollar protocolos específicos, como los que ya existen desde hace años en este Área. Con estas vías, se consiguen mejoras en el que respeta a los tiempos de respuesta y se evita la duplicidad de pruebas o actividades redundantes.

El objetivo actual es mejorar la calidad de vida de las y de los pacientes que sufran esta patología, e incrementar su supervivencia. Además, permiten seleccionar a los pacientes con alta sospecha, y siempre en base a unos criterios establecidos en el propio camino clínico, y que se acerca a los profesionales tanto de los centros de salud como de los hospitales. Esto significa que cuando un médico del centro de salud, de una consulta especializada, o de urgencias sospecha de un posible cáncer, puede contactar con esta vía de acceso directo con el especialista hospitalario más idóneo, generando una cita en la consulta específica, donde será valorado y se pedirán las pruebas oportunas. Posteriormente, esos casos se presentan de manera común en los citados Comités que se reúnen semanalmente, activan sistemática común y establecen un plan terapéutico.





