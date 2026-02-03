Los bomberos sofocaron un incendio en un edificio, sin habitar, en la calle Sartaña, en Ferrol

Pasadas las cuatro y media de la tarde de este martes, día 3 de febrero, fueron requeridos los servicios de los Bomberos de Ferrol ante un incendio que se había declarado en el edificio número 55 de la calle Sartaña, en el barrio de Ultramar.

El edificio, no habitado, se encontraba con las puertas y ventanas tapiadas por los propietarios toda vez que conocían que allí se albergaban ocupas y que de una u otra manera lograban introducirse en los pisos.

El incendio afectó al primer piso en dos de las estancias y generó una gran cantidad de humo y calor por la acumulación de material.

No se encontró a ninguna persona en el interior pero en el momento de la salida de su base los bomberos de Ferrol alertaron a los de Narón por si fuera necesaria su intervenciòn.

Si bien la labor de apagado finalizó sobre las siete de la tarde los bomberos regresaron más tarde para comprobar que no había quedado ningún rescoldo. Se desconocen las causas del incendio.