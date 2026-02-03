Valdoviño acoge la exposición del XIX Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfica

3 febrero, 2026 Dejar un comentario 49 Vistas

Podrá visitarse en la casa de la cultura hasta el 20 de febrero.

Valdoviño acoge desde este martes día 3 la exposición del XIX Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfico 2024. Con entrada libre, podrá visitarse hasta 20 de febrero en la casa de la cultura, de lunes a viernes de 10:00 la 14:00 horas.

La muestra está conformada por una selección de los trabajos presentados al concurso que promueve la Diputación de A Coruña en reconocimiento a la amplia trayectoria del artista Jesús Núñez. Entre otros, la serigrafía «La lana deriva II», del compostelano José Andrés Santiago, ganadora de la XIX edición, así como «Nómadas en el país de las tentaciones», de Manuel Moreno, y «S/T (at lunchtime)» de Claudia Regueiro Puigdevall, a las que el jurado concedía dos accésits.

