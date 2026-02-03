La Xunta vigila el caudal de 15 ríos debido al riesgo de posibles inundaciones

La Xunta mantiene activo el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal), en fase de preemergencia, y hace seguimiento en estos momentos del caudal de 14 ríos.

Actualmente, los ríos que se encuentran en vigilancia son, en la provincia de A Coruña: Mandeo (Coirós), Mero (Cambre), Barcés (Abegondo), Tambre (Oroso y Trazo) y Sar (Ames).

En la de Pontevedra: Gallo-Umia (Cuntis), Baixo-Umia (Ribadumia), Lérez (Pontevedra), Miñor (Gondomar), Cabeiro (Redondela).

En la provincia de Ourense: Támega (Oímbra), Arnoia (Baños de Molgas) y Avia (Ribadavia), Miño (Ourense, A Peroxa), Limia (Ponteliñares).

La Dirección Xeral de Emerxecias e Interior recuerda la necesidad de adoptar las medidas preventivas correspondientes, así como de alertar o movilizar los medios y recursos disponibles en función de la situación.