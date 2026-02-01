La Diputación de A Coruña organiza la IV Gala de los Premios del Deporte

La Diputación de A Coruña organiza el próximo 20 de marzo, en el Teatro Colón, la IV Gala de los Premios del Deporte. El plazo para la presentación de candidaturas está abierto hasta este viernes día 30.

Podrán participar deportistas, clubs, adiestradores, árbitros y entidades que contribuyan a la promoción del deporte en la provincia coruñesa.

Así lo ha explicado el diputado de Deportes de la Diputación de A Coruña, Antonio Leira, quien ha destacado que esta gala es «una cita ya consolidada en el calendario deportivo de la provincia». También ha remarcado que se busca poner en valor «el esfuerzo, la dedicación y los valores» en este ámbito.