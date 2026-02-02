El gobierno de Ferrol decreta la emergencia en la casa natal de Carvalho Calero y el BNG critica su abandono continuo

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Este domingo caía una parte del muro de la casa natal de Ricardo Carvalho Calero cara el interior, pendiente de rehabilitación, probablemente debido a las continuas lluvias en estas últimas semanas, lo que ha llevado este lunes al gobierno local de Ferrol, a través de la concejalía de Urbanismo, a decretar la emergencia para realizar de manera inmediata las actuaciones necesarias.

El ejecutivo local sostiene que esta decisión se adopta ante la necesidad de “garantir a seguridade cidadá” con medidas técnicas para evitar riesgos “tanto para as persoas como para outros inmobles situados a carón.”

A última hora de este domingo, personal técnico del área de Urbanismo ya estaba trabajando en la zona realizando una inspección técnica del edificio, realizando una primera valoración inicial la cual permitirá definir “con maior precisión” las actuaciones de emergencia que se realizarán en los próximos días.

Críticas del BNG por el continuo abandono

El BNG de Ferrol lleva muchos años solicitando la rehabilitación inmediata de la casa natal de Ricardo Carvalho Calero, en un “espazo fundamental para o barrio”, afirmaba su portavoz municipal Iván Rivas, solicitándole al gobierno local que asuma las responsabilidades por lo sucedido este domingo “produto dun abandono continuo.”

Esto es debido “á paralización por parte do PP dos trámites administrativos” como son la redacción del proyecto y la modificación del planeamiento para poder desarrollar los trabajos de rehabilitación, como también la “inexistente vontade política” al no dotar económicamente de fondos para poder realizar las obras.

El portavoz nacionalista recordaba que en el anterior mandato, con el socialista Ángel Mato en la alcaldía, el grupo municipal del PP votó a favor de esta rehabilitación dentro de la declaración de la zona ZER, pero que ahora, en el gobierno local “escúsanse coa inmediata aprobación dun Plan Especial para o barrio de Ferrol Vello que tras case tres anos continúa sen aprobarse, nin tan sequera inicialmente.”