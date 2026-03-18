Un año más se celebró en Ferrol la tradicional «Fiesta de las Pepitas»

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Un año más se celebró en Ferrol la «Fiesta de las Pepitas» en la víspera de San José y en la que la música y las canciones a cargo de un buen número de rondallas alegraron la tarde-noche ferrolana, en una jornada declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia, atesorando desde hace más de una década este título, un logro que

rondallas y Concello aspiran a elevar, trabajando intensamente para que consiga la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Esta celebración “forma parte da identidade de Ferrol”.

Acto de hermandad

Los actos comenzarán a las 16.20 horas en el Teatro Jofre, con la tradicional recepción oficial por parte de la corporación municipal de Ferrol, presidida por el alcalde José Manuel Rey Varela , a la representación de la corporación municipal de Mondoñedo, presidida por el alcalde, Manuel Ángel Otero Legide, en este acto, un año más, se reeditan los lazos de hermandad que unen a ambos concellos. También asistieron los rondallistas de honor, las madrinas y padrinos y los presidentes y presidentas de las rondallas participantes.

Los rondallistas homenajeados este año fueron Manuel Hermida Casal, de Añoranzas; Juan Carlos Santiso Medín, de Bohemios; y Juan Luís Vázquez Cacabelos, de Nas Ondas do Mar.

Allí tras el saludo y unas palabras de los representantes de ambos concellos se destacó la festividad de la jornada.

Y no faltó la foto de familia en la balconada del teatro Jofre.

Acto institucional

A partir de las 16.45 horas comenzó en el Teatro Jofre el acto institucional con los dos alcaldes y la edil de turismo María del Carmen Fraga. El Jofre registró un «lleno» de asistentes. Junto a las representaciones municipales de Ferrol y Mondoñedo, homenajeados, rondallistas, amigos, familiares y seguidores de esta tradicional celebración se encontraban el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Barros; la vicerrectora del Campus Industrial, Ana Ares Pernas, el Intendente de la Armada, teniente coronel Javier Naranjo Rodríguez; el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías, Fernando Iguacel Selle; el Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, capitán de fragata José M. de Mata Hervás; así como representantes de asociaciones vecinales, sociales y culturales.

Ejerció como presentadora la periodista María Meizoso Dopico, quien tras saludar a los muchos asistentes al acto dio paso a la entrada, por el pasillo central, a las madrinas y padrinos; a los presidentes y presidentas de sus agrupaciones y a los rondallistas de honor que entraron dirigiéndose al escenario

A continuación el alcalde de Ferrol y el de Mondoñedo entregaron a las madrinas una figura de Sargadelos, un ramo de flores y el pergamino conmemorativo de esta fecha, mientras se podían oír los sones de «alma corazón y vida» y se proyectaba un video en donde se recogían los actos de relevo de las nuevas madrinas y padrinos.

La jefa de protocolo del Concello de Ferrol, Leonor Bermejo Fanjul, fue la encargada de dar lectura al acuerdo de la concesión de las distinciones de este año por el que se homenajea «por su contribución al mantenimiento de nuestra música tradicional» . El comité organizador de la noche de las Pepitas formado por representantes del concello y de las rondallas acordó por unanimidad homenajear a Manuel Hermida Casal, de Añoranzas.

Juan Carlos Santiso Medín, de la Agrupación Ferrolana Bohemios; y Juan Luís Vázquez Cacabelos, de Nas Ondas do Mar, por sus trayectorias en sus agrupaciones y por el impulso que desde ellas hacen de esta fiesta.

«Como sabéis gracias a estos rondallistas, que llevan más de 25 años en activo perteneciendo a alguna de las agrupaciones, podemos disfrutar de una tradición de mas de un siglo en nuestra ciudad. Una tradición tan singular, tan nuestra y tan singular que hace posible que la música siga sonando por las calles de la ciudad para celebrar el día de San José» señaló Leonor Bermejo.

El alcalde y la edil de turismo impusieron la insignia y entregaron el título acreditativo del nombramiento mientras se ofrecía un breve resumen de la actividad de cada uno en las rondallas.

Acto de hermanamiento

La presentadora informó que seguidamente se procedía a conmemorar la hermandad del concello de Ferrol con el de Mondoñedo, que por acuerdo plenario del 18 de marzo de 2005 se hace siempre coincidir con la Fiestas de las Pepitas.

Tomó en primer lugar la palabra el alcalde de Mondoñedo, Manuel Ángel Otero Legide, quien se refirió a lo mucho que unen a ambas ciudades, cabezas de la diócesis, destacando la figura del obispo García Cadiñanos, con aplausos de los asistentes,

Otero Legide también hizo referencia a las dos ciudades de la Galicia del norte, y a la hermandad entre ellas que nació con el objetivo de sumar fuerzas en las reivindicaciones conjuntas, «ya que somos un territorio históricamente vinculado desde el punto de vista social, cultural y mismo económico”, afirmó.

El regidor mindoniense apoyó públicamente al Ayuntamiento de Ferrol para que “la Fiesta de las Pepitas sea reconocida tal como se merece, con el distintivo de fiesta de interés turístico nacional, por su singularidad y arraigo en esta ciudad y en todo su área de influencia”, destacando el agradecimiento por la acogida que se les dispensa no solo a él sino a los miembros de la corporación «y al grupo de mindonienses que desde primeras horas de la mañana están en la ciudad». Reiterando por último el deseo de que esta hermandad dure muchos años en las dos ciudades que «van a mas» , «dos ciudades abiertas».

Por su parte, José Manuel Rey Varela recordó que año tras año «acudimos a vuestra casa para festejar As San Lucas, fecha en la que los ferrolanos presentes nos sentimos como un mindoniense más. Un sentimiento que espero sea siempre mutuo, ya que Ferrol, como ciudad hospitalaria y acogedora que es, quiere que os sintáis como en vuestra casa”.

“Mondoñedo y Ferrol son dos ciudades con hondas raíces culturales, con un patrimonio extraordinario y con una larga trayectoria histórica y el hermanamiento entre ambas no es solo un gesto simbólico: es una expresión de colaboración, respeto mutuo y voluntad de caminar juntas”, aseguró Rey Varela. “Seguiremos trabajando desde nuestros ayuntamientos para contribuir al progreso de la Galicia del norte a través de este hermanamiento que hoy reforzamos”, añadió.

Rey Varela destacó también lo mucho que hay que agradecer a la labor de las rondallas , «año tras año van a más, y trabajan todo el año para mejorar esta gran Fiesta de las Pepitas».

«Esta singular y destacada fiesta ferrolana, que data de finales del siglo XIX, rinde cada año homenaje a la música y a las mujeres. Se trata de una iniciativa única que no se mira desde fuera: las Pepitas se viven en las rondallas que preparan durante el año cada actuación, en las familias que salen a la calle para escuchar las canciones y se vive en el orgullo compartido de mantener viva una tradición que pasó de generación en generación”, manifestó el alcalde.

«Esta celebración forma parte de la identidad de Ferrol, atesorando más de una década como Fiesta de Interés Turístico de Galicia. Un logro que rondallas y Ayuntamiento aspiran a elevar, trabajando intensamente para que consiga la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional».





El regidor ferrolano expresó su agradecimiento a la comitiva mindoniense y le hizo entrega al alcalde de un regalo institucional al igual que lo hizo la representación de Mondoñedo.

Madrinas y padrinos

Así mismo, felicitó a las madrinas y padrinos de este año por el cargo que les fue otorgado y que en 2026 recaen en Emma Fernández San Silvestre (Añoranzas), Isabel Campo Fernández (Club de Campo), Celi Gabiola Hermida

(Bohemios), Germán Fernández Lorenzo (O Son do Mar), Eugenio Fernández Lago (Só Elas), Ana Varela Rosas (Nas Ondas do Mar), Toñi San Martín García (Sonidos del Alba), Inés Domínguez Puentes (Lucero del Alba), Nini Ferreiro Montenegro (Trovadores de Ares), María del Pilar Pazos Varela (Rondalla Mugardesa), María José Fraguela López (Rondalla de Cariño) y Magdalena Boboia (Rondalla de Cedeira).

Finalmente, actuó la rondalla Sonidos del Alba tras unas breves palabras de la nueva madrina Toñi San Martín García, acompañada del presidente y el abanderado ,y que la presentadora ofreciera un breve historial de esta rondalla, dirigida por Ricardo Blanco Rodríguez, que fue constituida oficialmente en el año 1996.

Pasacalles y en Armas

Y terminado el acto comenzaron las rondallas a ofrecer lo mejor de su repertoria por las distintas calles del centro, este año por vez primera en un pasacalles único, que se inició en la Plaza de Galicia, por Concepción Arenal, y Dolores hasta la plaza de Armas.

Tras la actuación de todas las rondallas, que comenzó pasadas las siete de la tarde, en una carpa abarrotada de asistentes, se distribuyeron para hacer su «recorrido particular» con paradas en el Casino y otros lugares ya tradicionales.