El Concello de Ferrol defiende su gestión de la ejecución presupuestaria de 2025

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El gobierno municipal ofrecía este martes en la comisión de Hacienda a los grupos municipales los datos de la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2025, en el cual se ejecutaron “catro veces máis o capítulo de investimenos con respecto ao 2024”, afirmaba la concejala de la materia, Susana Sanjurjo, defendiéndose de las críticas de la oposición.

Este resultado presupuestario ajustado “é positivo”, debido a que los ingresos fueron suficientes para hacer frente a todas las obligaciones “sen necesidade de incrementar os impostos”, señalaba.

En el apartado de gastos, tanto la inversión real como el gasto corriente experimentaron un notable aumento, al corresponder “á suma dos anexos dos catro orzamentos aprobados, e reflicte que os proxectos están en marcha e executándose”.

La concejala recordaba que en 2024 los gastos llegaron a los 70,5 millones de euros, una cifra que en 2025 se incrementaba hasta los 90 millones, principalmente por la inversión en las obras de 12.4 millones de euros “catro veces máis que no exercicio de 2024”, mientras que en el gasto corriente se incrementó por la regularización de los servicios municipales que estaban sin contrato “garantindo así unha xestión máis transparente e axustada á normativa.”

Otro aspecto positivo que quería destacar Susana Sanjurjo era el descenso de los reconocimientos extrajudiciales de crédito que se llevan al pleno municipal cada mes, con un 54,3% menos respecto a 2024 y un 61,8% respecto a 2023 “demostrando con cifras reais o avance na regularización dos contratos.”