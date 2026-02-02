Neda prevé ofrecer hasta 12.000 horas de ayuda en el hogar a mayores que aún no tienen reconocida la dependencia

Neda será en 2026 el segundo municipio de menos de 20.000 habitantes de la provincia que más horas de ayuda a domicilio ofrezca en la modalidad de libre concurrencia, es decir, al margen del sistema de dependencia. La Diputación de A Coruña financia parcialmente este recurso, destinado a facilitar que los vecinos – fundamentalmente mayores- con problemas de autonomía personal puedan permanecer en sus domicilios habituales.

Según apunta la resolución provisional del programa de subvenciones a ayuntamientos para financiación de los servicios sociales comunitarios en 2026, que viene de publicar el BOP de A Coruña, el ente provincial aportará 168.000 euros al Ayuntamiento de Neda para colaborar en los gastos exigidos para prestar ayuda domiciliaria básica.

Así, el Ayuntamiento prevé ofrecer a lo largo de este año 12.000 horas de atención “a personas que no tengan reconocida la situación de dependencia o que, aun teniendo reconocida la situación de dependencia, no tienen reconocido el derecho de acceso efectivo al servicio”. Se trata de una modalidad del SAF, que depende directamente de los Servicios Sociales municipales.

Así, la oferta del Servicio de Ayuda en el Hogar de libre concurrencia, que cofinancian el Ayuntamiento, la Diputación y las personas usuarias (la Xunta exclusivamente colabora en la financiación de las horas aprobadas para gente con el reconocimiento de dependencia) marca, en buena medida, la diferencia entre municipios en materia socioasistencial, y acredita la apuesta real de los ayuntamientos por la atención a sus mayores.

La administración local ha previsto licitar a lo largo de este año el nuevo contrato mejorado del servicio de ayuda en el hogar