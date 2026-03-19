Club Arco Narón obtiene buenos resultados en la segunda edición del Torneo ‘Escolas Indoor’

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En jornada matinal de este pasado domingo se celebró en el pavillón da Mocidade de Narón el II Torneo ‘Escolas Indoor’ de tiro con arco.

Se contó con la presencia de integrantes, además de la Escuela Municipal Deportiva de Tiro con Arco de Narón y de las escuelas de Cambre (Arqueiros de Cambre) y de A Coruña (The Cutarc Team), que se estrenaron en competición en este torneo.

La competición ideada para alumnos de escuelas deportivas que nunca hayan competido en torneos oficiales y que se estrenaron en esta cita constó de un Round, tras el que se desarrollaban los ‘Encuentros Individuales’ (conocidos por ‘eliminatorias’), a los que accedían todos los participantes desde la ronda de 1/8vos de final. Las distancias eran a 10 metros los más pequeños y a 18 metros (a diana de 122cm y diana de 80cm reducida al 6).16 alumnos de la Escuela Deportiva Municipal de Tiro con Arco de Narón estuvieron presentes en esta cita y estos fueros sus resultados:

Categoría Diana 122 a 10 metros:

Carla Rodríguez 227+264 = 491, se situaba 1ª del round. Vencía a su compañero Jorge en la final y conseguía el 1º puesto final.

Jorge Mateo 232+257 = 489, segunda plaza en el round. En la final un 1-7 en contra le otorgaba la 2ª plaza final .

Categoría Diana 122 a 18 metros:

Julia Blanco 261+258 = 519, quedaba 1ª del round. Superaba todas las rondas y se plantó en la final, en donde se enfrentó a M.Teresa Caparrós de A Coruña. Encuentro totalmente igualado en donde tras 15 flechas llegaron empatadas, teniendo que dilucidarse el título a 1 sola flecha. El 9 de Julia mejoró el 8 de la coruñesa y de esta forma Julia conseguía la 1ª plaza final .



Juan González 218+192 = 410, 4ª plaza del round. Caía en semifinales ante su compañera Julia. En la lucha por el bronce contra el arquero de Cambre Víctor Peñarroya empataba tras los 5 sets. Se jugó el bronce a 1 sola flecha, pero el 8 de Juán no pudo contra el 9 de su contrincante. Se hacía así con la 4ª plaza final .

Categoría Diana 80cm reducida a 18 metros:

Timofei Soloviov 268+271 = 539, Lideraba la clasificación tras el round.

Superó todos sus encuentros y en la final venció 6-2 a su compañero Ismael y consiguió la 1ª plaza final .

Ismael Lage 267+270 = 537, 2ª plaza provisional. Ganó sus encuentros, con flechas de desempate incluidas y llegó a la final, en donde cayó ante su compañero Timofei. De esta forma se situaba en la 2ª plaza final .

Luís Gómez 267+257 = 524, 3ª del round. Superaba rondas y en la semifinal se enfrentaba a su compañero Ismael. Encuentro que llegó empatado tras los 5 sets. En la flecha de desempate ambos tantearon dentro del 9, pero la de Luis estaba unos milímetros más lejana del centro y de esta forma luchó por el bronce. En esta final superó 6-0 a Luís Santiago de Cambre. de esta forma se hacía con la 3ª plaza final .

Yelyzaveta Sokolova 204+240 = 444, 9ª plaza tras el round, pero tras las eliminatorias ascendió hasta la 5ª plaza final .

César Leivas 257+258 = 515, 5º provisional. Tras los encuentros individuales bajó hasta la 6ª plaza final .

Mario González 223+249 = 472, 6º provisional, Se situaba, al caer en 1/4 de final, en la 7ª plaza final .

M. Isabel Pregigueiro 205+227 = 432, 10ª del round, pero luego ascendía a la 8ª posición final .

Mar Vidal 222+239 = 461, 7ª del round. Tras las eliminatorias bajaba hasta la 9ª plaza final .

Raquel Moure 204+203 = 407, 11ª del round. Después ascendía un puesto hasta la 10ª plaza final .

Antonio Viaño 138+157 = 295, 14ª plaza provisional. Tras las eliminatorias mantenía su puesto y se situaba en la 14ª plaza final .

Geraldo Sosa y Angel Cartelle se tenían que retirar por problemas físicos.

El Club arco Narón agradece al Concello de Narón y a su Servicio de Deportes su apoyo a este proyecto, a todos los que participaron en la organización de este evento, a las escuelas de Cambre y A Coruña por interesarse por esta iniciativa y traer a sus alumnos, y por último, al público que acompañó y arropó a los deportistas a lo largo de la competición.

CLASIFICACIÓN

Clasificaciones del Round y Finales…AQUÍ