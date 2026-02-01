La concatedral de San Julián ya cuenta con un nuevo órgano, pendiente de la adquisición de otro más importante

(Gráficas Galicia Ártabra)-En este pasado día 29 de enero en la concatedral de San Julián, en Ferrol, se ha celebrado un emotivo acto que debe reflejarse en la historia de nuestra ciudad, especialmente en el apartado cultural-religioso.

Un sencillo acto pero para los asistentes lleno de emoción al poder oírse las primeras notas del nuevo órgano, cedido por los organeros que van a instalar el próximo año el grande con el que podrá disponerse en la concatedral. Se trata de un pequeño órgano mecánico, pero de gran calidad. Es inglés, fabricado en el año 1840.

Allí estaban, junto el obispo de la diócesis, Fernando García Cadiñanos, que bendijo el nuevo órgano, Francisco Pérez Barro, presidente de la Asociación Amigos del Órgano de San Julián de Ferrol; Antonio Rodríguez Basanta, párroco y secretario de la Asociación; Fernando Fernández Muiño, tesorero de la Asociación, y presidente de la Coral Polifónica Ferrolana «A Magdalena«; Carlos Julián Fernández Bollo, miembro de la Junta Directiva de la Asociación y organista de la catedral de Mondoñedo-Ferrol y de la Catedral de León, impulsor del proyecto del nuevo Órgano para San Julián; Fernando Iguacel, presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Ferrol; Felipe Picos Brage, miembro de la Asociación y secretario de la Coral Polifónica; Pedro Sanz, presidente de la Asociación de Vecinos «A Madalena«; miembros de la junta económica de la Unidad Pastoral, y algunos miembros de la Asociación Amigos del Órgano.

El acto dio comienzo con un pequeño saludo del obispo diocesano, del que algunos de los asistentes confirmaron que fue el «alma mater» con su consejo y ante la necesidad urgente de que la concatedral contase con un órgano en relación a la categoría de la misma.

Tras una breve lectura de las Sagradas Escrituras y de invocaciones, García Cadiñanos dijo la oración de la bendición y mientras el órgano era asperjado e incensado los asistentes cantaron el himno de Gloria in excelsis Deo.

Pero el acto no podía finalizar sin antes poder oírse las notas de un pequeño recital inaugural a cargo del organista, mugardés, Carlos J. Fernández Bollo. Interpretó el «Preludio y Fuga en do mayor, BWV 645″ de J.S. Bach; «Résignation op 104» de M.E. Bossi; «Sonata en La Mayor, op 65 no 3″ de F.Mendelssohn; y «Ganando Barlovento» de R.Saez de Adana, arreglo de C. Bollo». No faltó la propina musical y una pequeña historia desde el primer órgano con el contó el templo hasta este actual , provisional.

Y todo sigue con el plan previsto, busca de socios, busca de ayudas económicas. conciertos con el órgano provisional, conferencias…una labor encomiable la de la Asociación Amigos del Órgano de San Julián de Ferrol

Se recuerda que, quienes deseen hacer alguna aportación lo pueden hacer a través del número de cuenta habilitado: ES58 2080 0200 4630 4017 2122. Como es normativo, todos los donativos tienen acceso a desgravaciones fiscales en el IRPF (o en el Impuesto de Sociedades, en el caso de las personas jurídicas).

EL ÓRGANO

Se trata de un órgano datado alrededor de 1840, construido por el organero británico Gray.

Es un claro ejemplo de la organería inglesa en la época victoriana. El muelle es de estilo neoclásico, estilo como el de la concatedral de San Julián, está construido en caoba procedente de Cuba. La transmisión es totalmente mecánica, contando con seis registros, un teclado y un pedalero.

Está cedido por el organero neerlandés Fokke-Rinke Feenstra, especializado en el órgano ingles del siglo XIX , quien realizará los trabajos de puesta a punto e instalación del futuro órgano de la concatedral, datado en el año 1848, con dos teclados, pedalero, y 23 registros..

Este pequeño órgano queda al servicio de la liturgia y los conciertos, a la espera de la próxima llegada del nuevo gran órgano.

CARLOS FERNÁNDEZ BOLLO

Carlos Julián Fernández Bollo, de 25 años, es natural de Mugardos. Formado en piano desde la infancia y con una sólida trayectoria en órgano, estudió el Grado Profesional de Piano en Ferrol. Ha completado estudios de Máster en el Conservatorio Prins Claus de Groningen, Países Bajos, donde se graduó en junio de 2022 en Órgano y Piano.

Ha sido reconocido con premios nacionales como el Primer Premio y el galardón “Montserrat Torrent” en el Concurso Nacional de Órgano Francisco Salinas de Burgos en 2023. Además, compagina su labor litúrgica en diversos templos con una activa agenda de conciertos en España y Europa. Es organista titular de las catedrales de Mondoñedo y de León.