Agenda del lunes, día 2 de febrero, en la zona norte

Quedan 333 días para finalizar el año. Este año el mes de febrero es bisiesto.

Día Mundial de los Humedales.

Tenerife (Islas Canarias) fiesta insular: Virgen de Candelaria (Patrona de las Islas Canarias).

La Iglesia Católica celebra la festividad de la Presentación del Señor. Virgen de la Candelaria y Purificación de Nuestra Señora. Y los Santos Cornelio, Lorenzo y Cándido.

Día das Candeas

«Neste día celébrase o Día das Candeas ou Día da Candeloria (forma galega que foi substituída no uso pola castelá Candelaria). Existe o costume de bendicir as candeas na misa que se celebra neste día, candeas que logo se gardan na casa como protección contra o trono e para axudar a ben morrer ós moribundos, a quen se lles pon unha na man xunto a outras cousas santas.

Tamén é tradicional ver neste día unha festa do amor entre os paxaros (Pola Candeloria casan os paxariños e vaise a galiñola). En San Domingos de Bonaval celebrabase unha misa na que casaban dúas pombas, que se ceibaban ó rematar.

O tempo que faga o día da Candeloria pronostica o que vai facer: Se treboa de entre a Candeloria e a Anunciación, corenta días máis de inverno son».

«Cuando la Candelaria llora, el invierno está fuera; cuando ni llora ni hace viento, el invierno está dentro; tanto si llora como si deja de llorar, la mitad del invierno aún está por pasar».

«Por la Candelera, la gallina es ponedera». «Se treboa de entre a Candeloria e a Anunciación, corenta días máis de inverno son».

TAL DÍA COMO HOY

(1923) – Fallece Manuel Murguía, historiador y primer presidente de la Real Academia Galega (n. 1833).

CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE, DE GALICIA

La unidad móvil se encuentra hoy en Fene, delante del centro de salud. De 9.30 a 14.30 h. y de 15.30 a 21.00 horas.

EN EL CONCELLO

–A las 9.30 horas, reunión de la Xunta de Goberno local.

–A las 11.00 horas, rueda de prensa del grupo municipal del BNG para tratar junto con la «Plataforma Galega Vivenda Xa!» la situación de la vivienda en la ciudad y denunciar un caso grave de emergencia residencial.

–A las 11.30 horas el concejal de Contratación, Javier Díaz Mosquera, preside las mesas de contratación. Sala de comisiones.

–A las 18.00 horas el presidente de la Mancomunidade, José Manuel Rey Varela, preside la reunión sobre seguridad en los concellos de la comarca. Sala de comisiones.

LA XUNTA EN FERROL

–A las 10,00 horas la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, presidirá la Comisión territorial de coordinación de la Delegación. En la Delegación Territorial (Praza Camilo José Cela, s/n)

–A las 11,30 horas la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, participará en la inauguración de las jornadas «Ensino Empresa: fomentando o talento emprendedor». En el Centro Integrado de FP Ferrolterra (rúa Ramón y Cajal, s/n).

EXPOSICIONES

–En la sala Carlos III de Exponav exposición “Galicia, una escuela”, un homenaje a todo el personal docente y al estudiantado que, desde su nacimiento, formó parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de la Universidade da Coruña (UDC). Se podrá visitar, de manera totalmente gratuita, hasta el próximo 22 de febrero, de martes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, los sábados, de 10:00 a 19:00 horas, y los domingos, de 10:30 a 14:30 horas.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada Marinas, corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

–La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol acoge la muestra “Las primeras profesoras de la UCM”, una propuesta divulgativa que quiere recordar a las primeras mujeres en incorporarse a la carrera docente e investigadora en la que es la universidad pública más antigua de Madrid. La exposición se compone de 47 paneles y podrá visitarse, de manera totalmente gratuita, hasta el 20 de febrero (de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas).