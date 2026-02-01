El inicio de la huelga indefinida de autobuses se aplaza al martes y este lunes seguirán las negociaciones

El inicio de la huelga indefinida de autobuses en la provincia de A Coruña se ha aplazado hasta el martes tras la reunión entre sindicatos (CIG, UGT y CCOO) y patronal. Este lunes, día 2 de febrero, seguirán las negociaciones entre ambas partes.

El responsable de transportes de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Ernesto López, ha manifestado que la reunión celebrada este sábado, día 31, fue «tremendamente decepcionante» y están «lejos» de llegar a un acuerdo.

«Ellos — la patronal — entienden que están cerca de llegar a un acuerdo, nosotros no, pero vamos a darle una oportunidad y seguir negociando» , ha explicado.

Según ha detallado López, la patronal ha ofrecido una rebaja de la jornada laboral, pero «se niega a entrar» en aspectos «importantes» como el salario, la jubilación parcial o la mejora del complemento de nocturnidad. Así, ha insistido en que la subida salarial es «de lo mas importante».

No obstante, «van a darle la oportunidad» de seguir negociando este lunes, ya que «parece que pueden traer algo más». «Si el lunes se llega a un acuerdo hay desconvocatoria de la huelga, sino se convocará para el martes, 3 de

febrero» , ha asegurado.

«Necesitamos una rebaja de la jornada muchísimo mayor que la que está encima de la mesa. Que se entre en la jubilación parcial y una subida salarial más importante, entre otros aspectos» , ha concluido.