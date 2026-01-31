11 empresas se presentan a las rehabilitaciones de tres centros educativos de Ferrol y Narón

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP invierte más de 4,7 M€ en las actuaciones en el FP Leixa (Ferrol), el IES Sofía Casanova (Ferrol) y del CEIP La Gándara (Narón), unas de las primeras programadas para este año.

La Xunta de Galicia ha recibido ofertas de un total de 11 empresas para ejecutar las obras de rehabilitación integral del Centro Integrado de FP Leixa (Ferrol), del Instituto Sofía Casanova (Ferrol) y del CEIP La Gándara (Narón), licitadas por más de 4,7 M € en total. La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP analizará ahora las propuestas para proceder a la adjudicación de la actuación y su posterior ejecución.

Las tres obras tienen como finalidad mejorar el confort térmico de los centros, al tiempo que se reduce su consumo energético. En el caso del CIFP Leixa, con un presupuesto de más de 1,8 M€ la actuación contempla la modernización de la envolvente térmica de los tres edificios que componen el centro. Esto supone colocar 3.165,63 m² de nueva cubrición, que será de panel sándwich con acabado de chapa nervada de acero color gris y con aislamiento intermedio. Además, se instalarán nuevos canalones y bajantes de chapa de acero galvanizado. En el que alcanza a las fachadas, se aplicarán 2.523,21 m² de sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE).

Asimismo, se colocarán 192 nuevas ventanas y 15 puertas, se sustituirán todas las luminarias (1.032 en total) por otras con tecnología LED, incluyendo la colocación de 288 luces de emergencia, y se renovarán los falsos techos en todo el centro. Una vez finalizadas estas obras redundarán en un ahorro de más del 40% tanto en el consumo de energía como en las emisiones de CON El₂.

El programa incluye también la instalación de tres ascensores, un por cada edificio, pequeñas modificaciones en la distribución de espacios interiores, la reforma de los aseos de la planta baja del edificio central y la instalación de un nuevo pavimento en el actual gimnasio, que cambiará su uso al de salón de actos, entre otras intervenciones. En este caso las seis empresas aspirantes son Proyecon Galicia, Construcciones Orega, Construcciones y Obras Taboada Ramos, UTE Abaco Melcor Leixa, Novavial y Coto Estudios y Construcciones.

Intervención en el Sofía Casanova

Con un presupuesto de más de 1,3 M€ en el IES Sofía Casanova se instalarán 2.566 m² de cubierta nueva de panel sándwich y aislamiento térmico de poliestireno extruído de 8 cm y se aplicarán 2.425 m² de sistema de aislamiento térmico SATE nasa fachadas. Además se mudarán 150 ventanas y puertas por unas noticias de aluminio con rotura de puente térmico y vidrios de doble acristalamiento, bajo emisivos, acústicos y de seguridad y cámara de aire intermedia.

También se mejorará la eficiencia de la iluminación en las aulas mediante la instalación de 1.034 luminarias LED y 147 de emergencia, sistemas de regulación lumínica y con la instalación de falsos techos modulares acústicos para mejorar el confort en el interior de las aulas, laboratorios y talleres. La mayores, se realizarán reformas en el sistema de calefacción y se renovará la cubierta del patio exterior.

Esta rehabilitación va a permitir alcanzar un ahorro de más del 60% en consumo de energía y de casi el 65% en emisiones de CON El₂. En este caso las cinco empresas aspirantes son Construcciones Orega, Novavial, UTE Abaco Melcor Sofia Casanova, Coto Estudios y Construcciones y Ogmios Proyecto.

Modernización en Narón

En el caso del CEIP La Gándara, la intervención se licita por madres de 1,4 M€ e incluye el aislamiento térmico de la fachada con sistema SATE, dándole también un acabado más moderno al edificio, el relevo de carpinterías exteriores por unas noticias de alta eficiencia energética que mejoren el aislamiento térmico y acústico y la colocación de una nueva cubierta de panel sándwich con aislamiento de lana de roca. Además, se instalará un lucernario de placas translúcidas planas de policarbonato celular.

A mayores, se mejorará la accesibilidad del centro con la instalación de una cuesta en la fachada posterior y se colocarán falsos techos con luminarias led en el interior del colegio. En este caso las siete empresas aspirantes son Construcciones Orega, Obras Y Servicios Gómez Crespo, Construcciones y Obras Taboada Ramos, UTE Abaco Melcor A Gándara, Coto Estudios y Construcciones, Construcciones Ángel Jove y Ogmios Proyecto.

Más de 16 M€ en Ferrolterra

Las actuaciones se enmarcan en las primeras 16 obras programadas por la Consellería en centros de enseñanza para este año, con una inversión total de más de 16 M€. En el conjunto del año, la inversión de la Xunta en obras en centros educativos ascenderá a un total de 73,6 M€, un 4% más.

Estas intervenciones elevan la 16 M€ la inversión del Plan de nueva arquitectura pedagógica en los centros educativos de Ferrolterra, donde ya se ejecutaron actuaciones de tanta relevancia como las rehabilitaciones integrales del CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte (Ferrol, 1,4 M€) y del IES de Catabois (Ferrol, 762.000€), la instalación de varios ascensores en los centros educativos de Narón y Neda (355.000 €) o la reforma de cocina- comedor del Centro Público de Atios (Valdoviño, 315.000 €).