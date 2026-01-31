Ortigueira aprueba un presupuesto histórico de 8,5M€, el POS+2026 y el contrato de limpieza

Compartir Facebook

El Concello de Ortigueira aprobó definitivamente, con los votos a favor de PP, XA y PSOE, el documento económico, que asciende a 8,5 millones de euros, un incremento de más del 25% respecto del último aprobado en 2022. Además, el ejecutivo aprobó en sesión plenaria el POS+2026 de la Deputación da Coruña con fondos de más de 1,2 M€, así como la adjudicación del contrato de los servicios de limpieza, desinfección e higiene en las instalaciones municipales. Tras el pleno, Calvín destacó “que estos presupuestos permitirán realizar actuaciones e inversiones en todas y cada una de las parroquias por valor de más de tres millones de euros”.

El Concello de Ortigueira aprobó definitivamente en pleno, con los votos a favor de PP, XA y PSOE, la abstención del BNG y en contra de Primero Ortigueira; los presupuestos municipales para 2026, un documento económico histórico que asciende a 8,5 millones de euros. nEl acuerdo ha permitido sacar adelante los presupuestos, una hoja de ruta que supone un crecimiento de más del 25% y un incremento de 2 millones de euros con respecto a las últimas cuentas aprobadas.

Desde el ejecutivo valoran este pacto con el PSOE de Ortigueira como “fundamental para la estabilidad del municipio y la ejecución de los proyectos, valorando de forma conjunta cuales son los más prioritarios”. Añaden que “este acuerdo permitirá realizar actuaciones e inversiones en todas y cada una de las parroquias por valor de más de tres millones de euros”.

Luz ver al POS+2026 y al contrato de los servicios de limpieza municipales

Además, en la sesión plenaria de ayer, se aprobaron tanto el POS+2026 de la Deputación da Coruña, que inyectará más de 1,2 millones de euros en la localidad, como la adjudicación del contrato de los servicios de limpieza, desinfección e higiene en las instalaciones municipales.

Todo ello se suma a la aprobación, por unanimidad en pleno extraordinario del pasado 9 de enero, a la adhesión del Concello en el POS+ Adicional 2026 para gastos sociales extraordinarios. De esta forma, Ortigueira también recibirá este año por parte de la Deputación 136.604,87 euros, que se destinarán a cubrir gastos derivados de lamgestión y prestación de los servicios sociales, una de las principales banderas de las políticas municipales.

Desde el gobierno local destacan que “esta aportación, como cada año, nos permitirá seguir prestando determinados servicios que nosotros creemos que son fundamentales para Ortigueira y las personas que más necesitan nuestra ayuda”.

Afirman además que “es un gran paso adelante poder adjudicar el contrato de limpiezas municipales, así como poder contar otro año más con el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal que permitirá realizar nuevas actuaciones necesarias y desarrollar un proyecto de vida en un entorno ruralmdotado de todos los servicios básicos y de una calidad óptima”.