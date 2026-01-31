La Xunta convoca 100 millones de los fondos de transición justa para la reindustrialización de As Pontes y Meirama

La Xunta convoca nuevas líneas de ayuda por más de 100 millones de euros del fondo de transición justa –cofinanciado por la UE– para impulsar la reindustrialización y el empleo en las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama.

Esta inversión busca atraer grandes proyectos industriales y apoyar a las pymes en la provincia de A Coruña, tal y como se publica este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Este sábado abre el plazo para la línea de ayudas para la cual la Xunta destina 80 millones con el objetivo de financiar proyectos de descarbonización y renovación industrial de compañías tractoras, modernizar los procesos industriales y generar actividad económica sostenible a medio y largo plazo.

Por su parte, la Xunta destina otros 22 millones de euros a una nueva edición de préstamos parcialmente reembolsables para pymes de la provincia de A Coruña que podrán solicitarse a partir del próximo 9 de febrero.

El plazo de presentación de solicitudes es de tres meses en ambos casos, con el objetivo de facilitar a las empresas el acceso a las ayudas y a la financiación prevista en estas líneas de apoyos cofinanciadas por la Unión Europea a través del programa del Fondo de transición justa 2021-2027.

De ello han informado los conselleiros de Economía y Facenda, María Jesús Lorenzana y Miguel Corgos, en la jornada ‘Fondos para unha transición xusta: Oportunidades de futuro’.

«No estamos aquí para hablar de cierres, sino de aperturas, de nuevos proyectos en estas comarcas», ha dicho Lorenzana, quien ha agradecido a todos los trabajadores que «fueron capaces de convertir estas dos comarcas y todas las áreas de influencia en unas zonas industriales de primer nivel en toda España».

Por su parte, Miguel Corgos ha destacado la importancia de los fondos europeos en la realidad empresarial de Galicia. «Galicia es Europa, y los fondos europeos son uno de los principales motores de nuestro desarrollo económico», ha aseverado.

Corgos ha moderado una mesa en la que empresarios han expuesto lo que el apoyo de los fondos supone y su impacto en el crecimiento de sus negocios, en su competitividad y en el territorio.

El Gobierno gallego firmó con UGT, CC.OO., Asime y la Confederación de Empresarios de A Coruña firmaron el Plan de Actuaciones Integral (PAI) As Pontes-Meirama 2025-2028 para la reinserción laboral de las personas trabajadoras afectadas por los cierres de las centrales. Dentro de este plan destaca el proyecto Activa Verde, orientado a atender a 900 participantes con programas de orientación.