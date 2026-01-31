La Xunta celebra el Día de la Ilustración con una muestra sobre Siro López

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, acompañado por el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, han inaugurado este viernes en la Biblioteca de Galicia la exposición ‘Siro. A vida nun lápis’ con la que la Xunta de Galicia, en colaboración con la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, celebra el Día de la ilustración.

Esta efeméride que se celebra en la fecha de nacimiento de Castelao este año está dedicada a Siro López (Ferrol, 1943), uno de los grandes dibujantes de la Comunidad, aún en activo.

En su intervención, de la que ha informado la Xunta en un comunicado, el responsable autonómico de Cultura ha hecho hincapié «en la gran labor de este autor que trabajó intensamente para poner en valor el arte en clave humorística y fortalecer el tejido de dibujantes en Galicia a lo largo de los años».

Asimismo, López Campos ha destacado todos los campos artísticos que cultivó Siro, que van desde la caricatura política hasta el teatro o el periodismo, pasando por la pintura y el humor gráfico.

Tal y como ha explicado el conselleiro, la muestra, comisariada por la técnica de la Biblioteca de Galicia Charo Crespo y con la colaboración de la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, está compuesta por más de 50 piezas pertenecientes a los fondos de la Biblioteca de Galicia y por material de dibujo cedido por el homenajeado que reflejan la diversidad artística de este artista a lo largo de toda su trayectoria.

UNO DE LOS ILUSTRADORES MÁS CONOCIDOS EN GALICIA

La Xunta ha destacado que Siro López comenzó a trabajar como delineante en la empresa metalúrgica Bazán, pero pronto fue capaz de arriesgarse para dedicarse de lleno al mundo de la ilustración. A partir de ahí, llenó páginas de diversas publicaciones con dibujos, artículos de arte, cultura y humor, destacando el trabajo que desarrolló entre 1985 y 2006 en ‘La Voz de Galicia’ como caricaturista político.

Además, junto con otros dibujantes de la Comunidad, como Xaquín Marín, participó en una serie de iniciativas que abrieron nuevas posibilidades profesionales a los humoristas gráficos gallegos, como el manifiesto ‘En defensa do humor’, la publicación de la revista ‘Can sen dono’, el Museo do Humor de Fene, o la Praza do Humor da Coruña.

Aunque es fundamentalmente reconocido como caricaturista político y humorista gráfico, Siro es también un destacado retratista, dibujante y pintor. De hecho, su creatividad no queda solo restringida al ámbito de las bellas artes, ya que a lo largo de su trayectoria profesional también se reveló como un artista de la palabra. El periodismo, el ensayo o incluso el teatro son ámbitos en los que el humor de Siro dejó su huella.

Todas estas facetas del autor están reflejadas en la exposición de la Biblioteca de Galicia, que puede visitarse de forma gratuita hasta el próximo mes de mayo, y que también acoge los trabajos de Agustina Shuan, Santy Gutiérrez y Tamara Baz, artistas que fueron seleccionados por la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración para reinterpretar la obra de Siro.

DÍA DE LA ILUSTRACIÓN

El Día de la Ilustración nació con el objetivo de poner en valor y reivindicar el papel de los profesionales gráficos en la cultura gallega a través del homenaje anual a un ilustrador o ilustradora de la Comunidad.

Creado en 2014, este día toma como referencia el nacimiento de Alfonso Rodríguez Castelao y forma parte del Calendario del Libro y de la Lectura, promovido por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Desde entonces, figuras como Lolita Díaz Baliño, Federico Ribas, Chichi Campos, Reimundo Patiño o Xosé Vizoso, primer autor en vida al que se le dedicó este día, fueron reconocidos por su trayectoria y contribución al mundo de las artes gráficas.