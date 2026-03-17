‘Cinema Paraíso’ inaugura el II ciclo de cine para personas mayores de Ferrol

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El centro cultural Carvalho Calero volverá a ser el escenario para la segunda edición del ciclo de cine para personas mayores, todos los miércoles, a las 18:00 horas, en una actividad libre y gratuita, organizada por el Concello de Ferrol, en colaboración con la AVV del Ensanche “A” y que ha sido presentada este martes por la concejala de Política Social, Rosa Martínez Beceiro, acompañada del presidente de la asociación vecinal, Rafael Leira.

Esta actividad empezará el miércoles 25 de marzo, con la proyección de ‘Cinema Paradiso’ y durante el mes de abril se podrá disfrutar de ‘La escopeta nacional’ (1 de abril), ‘Señora Doubfire’ (8 de abril), ‘Atraco a las trres’ (15 de abril), ‘La gran aventura de Mortadelo y Filemón (22 de abril) y ‘Charlie y la fábrica de chocolate’ (29 de abril). El ciclo se desarrollará hasta el mes de diciembre, a excepción de los meses de julio y agosto.

Este ciclo de películas pensadas para las personas mayores también incluye alguna propuesta infantil “co obxectivo de facilitar que os avós poidan acudir cos seus netos”, reconocía la concejala Rosa Martínez Beceiro y, con ello, atendiendo a una de las peticiones que le realizaron tras finalizar el primer ciclo.

Precisamente, la primera edición se pudo consolidar gracias a un grupo fijo de entre 15 y 20 personas asistentes a cada una de las proyecciones semanales “e agardamos que nesta ocasión poidan asistir acompañadas das súas familias”, afirmaba el presidente de la AVV del Ensanche “A”, Rafael Leira.