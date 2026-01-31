La academia de Baile All Dance Studio actúa este sábado 31 en Narón

31 enero, 2026 Dejar un comentario 47 Vistas

El Centro Comercial Odeón acoge este sábado por la tarde la exhibición de la escuela de baile All Dance Studio (Narón). Se contará con la participación aproximada de 40 bailarines, que se darán cita a las 18:00 horas en la Plaza de Eventos para realizar diferentes coreografías.

Habrá grupos infantiles con niños/as de edades comprendidas entre los 10 y los 17 años, y también grupos de adultos. En concreto, los visitantes podrán disfrutar de tres estilos de baile muy concretos y definidos: baile contemporáneo, baile moderno y hiphop.

 

