La edil socialista ferrolana Eva Martínez presenta su renuncia al puesto «por motivos laborales»

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Eva Martínez Montero, miembro del grupo municipal socialista del concello de Ferrol ha presentado en la mañana de este viernes en el registro municipal su renuncia irrevocable como edil.

Tratando de indagar sobre su postura los más recientes comentarios señalan que ha sido «por motivos laborales» y que posiblemente se deben a desempeñar una mayor actividad en la secretaría de Estado de Migraciones, a cuyo frente se encuentra Pilar Cancela Rodríguez.

La siguiente en la candidatura y que inicialmente le correspondería ocupar «la vacante» es Verónica Gómez Formoso, técnica de turismo y responsable de una empresa de viajes. Caso de no aceptar sería Antonio Golpe, exconcejal de Cultura y Deportes..

Eva Martínez nació en Ferrol en 1975 y es licenciada en Ciencias de la Información (Periodismo) por la Universidad Complutense de Madrid. Su experiencia laboral comenzó haciendo prácticas en TVE (delegaciones de A Coruña y Ferrol) y La Voz de Galicia (Ferrol), y una vez licenciada, en Cope Ferrol (1999), Diario de Ferrol (1999-2007) y, desde 2007, en los gabinetes de prensa del Concello de Ares (agosto 2007-febrero 2014) y Santiago (responsable de prensa del grupo socialista, entre febrero de 2015 y junio de 2019). En 2019 se integró en la candidatura del PSdeG-PSOE de Ferrol y, después de las elecciones municipales de mayo de 2019, fue concejala delegada de Bienestar y Patrimonio Histórico. Los últimos meses del mandato también tuvo la responsabilidad de las áreas de Recursos Humanos, Promoción Económica y Empleo, y Turismo. Desde junio de 2023 formó parte del grupo municipal socialista en la oposición .

En febrero de 2024 ocupó un puesto como asesora de comunicación en la secretaría de Estado de Migraciones, en Madrid, no cesando como edil ferrolana pero si dejando de percibir la dedicaciòn exclusiva (75%).