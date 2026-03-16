130.000 euros adjudicados en nuevos aglomerados en las parroquias de Valón y Brión

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La junta de gobierno local de Ferrol continúa adjudicando contratos de aglomerado de viales en la zona rural, en las que se invertirán cerca de 130.000 euros en varios caminos de las parroquias de Valón y Brión, tal y como se ha dado a conocer este lunes, incluidas en el POS+2025 cofinanciado por la Deputación de A Coruña, adjudicadas ambas a la empresa Construcciones Ponciano Nieto SL, con un plazo de ejecución de un mes.

En Brión se intervendrá en los caminos Cruces, Carril y Camposa, que actualmente presentan un elevado deterioro por el paso del tiempo y que se ha agravado recientemente por las condiciones meteorológicas adversas, además de presentar problemas de seguridad vial por la falta de pintado o su mal estado. Se intervendrán en 750 metros divididos en varios tramos de distintos anchos.

El camino de Vilaboide-Monte do Coto será la vía en la que se actúe en Valón, en una superficie de 2.084 metros cuadrados y que se usa, principalmente, por vehículos ligeros que acceden a esta zona, siendo una reparación prioritaria para el gobierno municipal, atendiendo a la importancia social y económica derivada de su uso.