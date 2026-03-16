El Concello adjudica la coordinación y la dirección de obra de la fase de Esteiro de ‘Abrir Ferrol ao mar’

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La junta de gobierno local ha dado un nuevo paso este lunes en la fase de Esteiro de ‘Abrir Ferrol ao mar’ al adjudicar los servicios de coordinación integral y dirección de obra, como el de seguridad y salud.

El primero de los contratos ha sido adjudicado a la empresa Proyfe SL por un importe de 90.750 euros, mientras que el segundo para Ingeniería y Prevención de Riesgos SL, por 14.066,25 euros.

Con estas dos adjudicaciones el inicio de las obras es ya inminente, al estar cumplimentados todos los trámites administrativos. El alcalde José Manuel Rey Varela estimaba que el inicio de esta fase de Esteiro pueda producirse una vez finalizada la Semana Santa.