El alumnado del CEIP Leixa tuvo una jornada formativa en los recursos sociales del Concello de Ferrol

El Concello de Ferrol quiere dar a conocer su funcionamiento entre el alumnado de los centros educativos de la ciudad, con el fin de complementar su formación académica y acercarles una visión práctica y real, como es el caso de los servicios sociales municipales, en el cual la concejala de Política Social, Rosa Martínez Beceiro, acompañada de la trabajadora social responsable del contrato de ayuda en el hogar, recibían al alumnado del ciclo medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia y al ciclo superior de Integración Social del CEIP Leixa.

Entre los servicios que les daban a conocer a los alumnos y alumnas estaba el de ayuda en el hogar, los programas de apoyo a la autonomía personal, la tramitación de prestaciones vinculadas a la dependencia, como también servicios de orientación social y acompañamiento de las familias.

El obje4tivo de esta jornada formativa era “achegar a administración local aos futuros profesionais do ámbito da atención social, xa que serán eles quen, nun futuro próximo, estean a traballar directamente coas personas e familias que máis o necesiten”, afirmaba la concejala de Política Social, Rosa Martínez Beceiro.