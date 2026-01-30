Ferrol en Común critica la “falta de empatía” del gobierno local con los vecinos en el pleno

30 enero, 2026 Dejar un comentario 174 Vistas

En la tarde de este jueves tuvo lugar el pleno ordinario del mes de enero en el Concello de Ferrol, que superó las previsiones de aforo previstas al contar con la asistencia del colectivo de bomberos, colectivo de ganaderos o los representantes de las asociaciones vinculadas al Memorial por las víctimas del franquismo.

Al cubrirse el cupo máximo de asistentes en el salón de plenos, unas 50 personas de estos colectivos tuvieron que quedarse en la calle “á intemperie, na propia porta e sen que o gobernos lles permitirá a entrada ou habilitara, como xa se fixo noutras ocasións, un espazo para que pudieran agardar ata poder entrar na moción que lles interesaba”, denuncian desde Ferrol en Común.

Desde la formación esperan que el gobierno municipal “tome nota” para los siguientes plenos municipales en el que pueda estar previsto un número de asistencia a la sesión más elevado de lo habitual “e non se volva a repetir a falta de empatía cos veciños e veciñas.”

Lea también

El Grupo Sacramental de Fieles de Ferrol colabora con ADOS en la promoción de las donaciones de sangre

El Grupo Sacramental de Fieles de Ferrol está desarrollando una campaña especial destinada a sensibilizar …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *