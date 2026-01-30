El Baxi Ferrol quiere una importante victoria este sábado en A Malata ante Cadi La Seu

Compartir Facebook

El Baxi Ferrol quiere recuperar su mejor versión, buscando una necesaria victoria este sábado ante Cadi La Seu, en la 19ª jornada de la Liga Femenina Endesa, en un partido que se disputará a partir de las 19:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Esta semana de entrenamientos ha sido “muy buena”, afirmaba en la víspera su entrenador Lino López, en la que han podido trabajar todos los días “con sesiones con una intensidad muy alta”, reconociendo que era “la mejor semana en cuanto a calidad, entrenamiento y de estar todo el equipo muy centrado en el trabajo y en la mejora del día a día” y, al no tener partido intersemanal, se han podido concentrar “en crecer”.

El técnico esperaba poder contar con todas sus jugadoras disponibles en este partido, incluidas las que presentan molestias físicas, recalcando en la necesidad de “crecer” para conseguir los objetivos marcados en la competición liguera en esta temporada.

Lino López no quería comparar lo sucedido en el partido de la primera vuelta con lo que espera este sábado, ya que el Cadi La Seu lleva ganados tres de los últimos cinco partidos, con varias incorporaciones en su plantilla, con experiencia en Euroliga “y han aumentado muchísimo el nivel del equipo”. Sobre la pista “hacen un buen baloncesto, tanto en ataque como en defensa”.

El Baxi Ferrol sobre la pista tiene que tener claro su identidad, “jugando a un ritmo alto e intentar presionar” y sabiendo que “todas las jugadoras tienen que ser importantes”. En cada partido “se dan unas circunstancias u otras”, pero siempre basando su juego “desde la defensa”, sabiendo que el ataque fue uno de los aspectos que condicionó en los últimos partidos, en el que no pudieron conseguir la victoria.

Este partido es importante ya que, a día de hoy, los dos equipos están empatados a ocho victorias “y si ganamos mañana tendríamos el basketaverage a favor” y tal como está la Liga Femenina Endesa “si ganas dos partidos estás en zona de playoff y si pierdes vas para la zona de descenso.”

La baja por lesión de Karla Erjavec ha supuesto un grave contratiempo al equipo, al quedarse solamente con nueve fichas de primer equipo. Esto supone que haya jugadoras que “se tengan que multiplicar y hacer otras funciones a la que no están acostumbradas” y en esto es lo que han estado trabajando en esta semana “con todos poniendo un granito más para cubrir las ausencias y sin poner escusas.”

A pesar de quedar eliminados de la Eurocup Women ante Perfumerías Avenida “la despedida que dio la afición fue muy ilusionante”. Esto era motivante “para seguir trabajando y darles nuevas alegrías y que siga creciendo la masa social.”