Eventos para este martes, día 17, en la zona norte

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LA FRASE DEL DÍA.-«En el corazón de todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo habita una profunda necesidad de esperanza y de paz». (Papa León XIV

Papa León XIV »

Quedan 289 días para finalizar el año.

Día Mundial del Mar

Día del Cómic y del Tebeo

—La Iglesia celebra la festividad de los Santos Patricio, José de Arimatea, Teodoro y Pablo.

El Día de San Patricio (en irlandés: Lá Fhéile Pádraig) se celebra anualmente para conmemorar la muerte de San Patricio (c. 386-17 de marzo de 461 o c. 462), santo patrón de Irlanda. Es una fiesta nacional en la República de Irlanda y una fiesta por costumbre y no oficial en Irlanda del Norte. Se celebra a nivel mundial vistiéndose de verde y asistiendo a desfiles.

–Todos los que han nacido el día 17 de marzo tienen el signo del zodiaco Piscis.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE MARTES

Para este martes se espera un día mayoritariamente soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre antes de que el cielo se cubra por la noche.

Estado del cielo: Predominará el tiempo soleado durante el día, aunque la nubosidad aumentará hacia la noche.

Temperaturas: Será una jornada suave, con una máxima de 22°C y una mínima de 11°C.

Precipitaciones: La probabilidad de lluvia es muy baja (10%) tanto de día como de noche.

Viento: Soplará del sur a una velocidad moderada de unos 11 km/h (7 mph).

Índice UV: Se sitúa en un nivel 4 (Moderado), por lo que se recomienda protección solar si vas a estar mucho tiempo expuesto al so

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Moeche

–A las 12,30 h.La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará a uno de los beneficiarios de la última convocatoria del Bono Remuda. En la empresa Toelo Enerxía S.L. (AC-862, San Xoán de Moeche).

EN EL CONCELLO DE FERROL

10.00h.- Comisión Ordinaria de Facenda, Emprego, Recursos Humanos, Estatística, Patrimonio, Patrimonio Histórico, Turismo, Sanidade, Consumo, Benestar Animal e Mercados.

11.00h.- Comisión Informativa Especial de Contas.

11.30h.- La edil de Política Social, Rosa Martínez, y el presidente de la AVV Ensanche A, Rafael Leira, presentan las II Xornadas de Cine para personas mayores. Sala de comisiones.

EN LO POLÍTICO- SOCIAL

En Ferrol

–A las 10:30 h. En la Sede del PSdeG-PSOE , rúa Carme, 4, rueda de prensa sobre asuntos de actualidad, en la que participarán: Ángel Mato, portavoz socialista local y Aitor Bouza, parlamentario socialista

–A las 12:00 h. El BNG convoca una rueda de prensa en la zona del registro municipal después de la entrega de una propuesta de la «Plataforma social Vía Galega» para que «nun espazo sobranceiro da cidade de Ferrol luza a bandeira galega».

–A las 19:00 h. El Ateneo Ferrolán acogerá el acto de entrega del V Galardón Alvixe, una iniciativa de la Asociación Alvixe que reconoce el compromiso con la memoria, la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres.

En esta edición, el galardón será concedido a Amada Toimil, por su labor en la preservación de la memoria de las mujeres represaliadas durante el franquismo. Toimil es nieta de Amada García Rodríguez, ejecutada en el Castillo de San Felipe en 1938, una figura que se convirtió en un símbolo de la memoria democrática en Ferrolterra. El acto incluirá también una conversación alrededor de la memoria histórica y de la reparación de las víctimas de la dictadura, abriendo un espacio de reflexión colectiva sobre el papel de la memoria y de la justicia histórica en la sociedad actual.

INFO DIOCESANA

En Ferrol

–De 10:30 a 14:00 y a partir de las 15: 30 h. en la iglesia de Santa María de Caranza retiro de Cuaresma para sacerdotes en Ferrol dirigido por el obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos.

EXPOSICIONES

–En la Sede Afundación Ferrol exposición «Nicolás Muller en Galicia». La mostra, que recoge imágenes de uno de los grandes documentalistas de la Europa del siglo XX que tiró durante sus viajes a la Comunidad podrá visitarse hasta el próximo 23 de maio, de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h, y los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 19.00 h.

–En la oficina de turismo de la Plaza de España exposición de maquetas sobre la Semana Santa Ferrolana realizadas por Carlos Macías e Iván Talegón.

La muestra recoge la recreación de varias procesiones y pasos de la Semana Santa, que desfilan por calles céntricas de la ciudad.

La exposición puede visitarse de lunes a jueves en horario de 9.00 a 14.00 horas, viernes y sábados de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos de 9.00 a 14.00 horas.

–Exponav acoge una nueva muestra colectiva de pintura y fotografía de la asociación de artistas de Narón Narart. . Dieciocho autores firman las obras que se podrán ver en la sala Carlos III del edificio de Herrerías: Beba Pereira, Canzobre, Cristanto Poveda, Esther Piñán, Eva Bergantiños, Fina Porta, Jesús Victoria, Katy Martín, Maite López, Manoly Miraz, Manuel Amor, M. Carballeira, Paco Carmona, Pilar Criado, R. Climent, Saila Chao, Sol Lamas y Xosé Fernández.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el 29 de marzo, puede visitarse en el horario de apertura del Museo de la Construcción Naval, con entrada libre.

Por otra parte, Exponav organiza una nueva visita guiada gratuita este mes, que tendrán lugar el sábado, día 28 de marzo, a las 12:00. Es necesario inscribirse previamente en el 981 359 682 o en exponav@exponav.org.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Ferrol no pasado, a vida cotiá, organizada por la Asociación de Amigos do Museo Cidade de Ferrol» en colaboración con el Concello Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo Ferrolán “Rompendo nasas”, la nueva exposición de collage de Miriam Al Fakhouri Gómez.

–Hasta el 21 de marzo en la Biblioteca Municipal de Narón, exposición Sororidade, centrada en obras literarias y cinematográficas., dentro de los actos del 8-M.

–En la Casa da Xuventude, de Ares, 34ª edición de Galicia en Foco hasta el día 20 de este mes aglutinando en esta exposición fotográfica las mejores imágenes publicadas en los medios de comunicación gallegos durante el año 2024.

–En la Casa da Cultura de Valdoviño muestra Bastión de la mente, del artista Daniel Mouriz. La exposición reúne obras de tendencia expresionista y surrealista abstracta creadas con diversos materiales. Se podrá visitar hasta el 7 de abril en horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y los fines de semana de 16.00 a 20.00 horas.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.

–La cafetería Ritual de Narón acoge la exposición de fotografía Orixe, obra del fotógrafo y videógrafo gallego Juanpa Ameneiros. En esta muestra explora paisajes, instantes y emociones a través de una mirada íntima y reflexiva.

–La Galería de la Casa do Concello de San Sadurniño acoge la exposición «Serea de cores», de la ceramista fenesa Carme Romero Díaz. La muestra podrá visitarse hasta el 28 de marzo.

–La exposición itinerante del premio Luís Ksado de la Diputación de A Coruña acaba de llegar a San Sadurniño, en donde hasta el día 25 de marzo podremos disfrutar en el recibidor de la Casa de la Cultura de la antología I gotta change, del fotógrafo madrileño Juan de la Quintana, ganador del premio en 2025, pero también de las imágenes que quedaron finalistas, presentadas al certamen provincial por Carlos Folgoso, Raquel López, Stephane Lutier y Miguel Muñiz.