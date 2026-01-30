La Xunta de Galicia licita en O Bertón 49 nuevas viviendas enfrente del parque canino

Compartir Facebook

Los proyectos de nuevas edificaciones en O Bertón continúan con el ritmo previsto por parte de la Xunta de Galicia, gracias al convenio suscrito con el Concello de Ferrol y este viernes oficializaban la licitación de un nuevo edificio con 49 viviendas que estará ubicado enfrente del parque canino.

Así lo confirmaba la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue; acompañada por la delegada de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros y de la concejala de Urbanismo, Blanca García.

Este nuevo edificio tiene un presupuesto de 8,1 millones de euros y las empresas interesadas ya pueden presentar sus ofertas en la licitación abierta en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia hasta el próximo 16 de marzo.

La conselleira destacaba que este edificio, situada en la parcela número 13 del barrio de O Bertón, estará formado por “vivendas de calidade enerxética A”, como todos los que se lleva realizando en su departamento desde que está al frente. En concreto será un edificio de cuatro plantas, con 49 viviendas públicas de dos, tres y cuatro dormitorios.

Esta licitación se suma a los dos edificios que ya están en construcción, con 48 viviendas, situados justo enfrente de la residencia de mayores construida por la Fundación Amancio Ortega y que también es titularidad de la Xunta de Galicia, además del otro edificio presentado hace dos semanas, colindante a los campos de fútbol de A Gándara, con otras 75 viviendas.

Estos proyectos en O Bertón tendrán continuidad en el primer y segundo trimestre de este año, al confirmar la conselleira la redacción de otros tres edificios en parcelas del barrio “polo que será moitas as veces que veñamos por aquí nos próximos meses.”

María Martínez Allegue también confirmaba que está poniéndose en marcha la construcción de vivienda por parte de promociones privadas, contando con ayudas púbicas, aunque reconocía que esto también dependía del Ministerio de Vivienda.