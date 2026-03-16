Andrés Segura ordenado diácono en la concatedral de San Julián de Ferrol

16 marzo, 2026 Dejar un comentario 162 Vistas

 

Foto cedida. Momentos antes de la ordenación
Este pasado domingo 15 de marzo, la diócesis de Mondoñedo-Ferrol celebrará la ordenación diaconal de Víctor Andrés Segura González, «un paso decisivo en el camino vocacional del seminarista».
 
La ceremonia, presidida por el obispo de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, tendría lugar a las 17:00 horas en la concatedral de San Julián y se pudo seguir por YouTube.
 
Foto cedida. Ya con la casulla malva, ordenado diácono.
Andrés, colombiano de 39 años, llegó a la diócesis hace más de cuatro años y actualmente colabora en la UPA Ferrol-Ensanche apoyando a inmigrantes y personas sordas, enfocando su vocación en el servicio cercano y la ayuda a los demás.
 

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