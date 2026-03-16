Andrés Segura ordenado diácono en la concatedral de San Julián de Ferrol

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Este pasado domingo 15 de marzo, la diócesis de Mondoñedo-Ferrol celebrará la ordenación diaconal de Víctor Andrés Segura González, «un paso decisivo en el camino vocacional del seminarista».

La ceremonia, presidida por el obispo de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, tendría lugar a las 17:00 horas en la concatedral de San Julián y se pudo seguir por YouTube.

Andrés, colombiano de 39 años, llegó a la diócesis hace más de cuatro años y actualmente colabora en la UPA Ferrol-Ensanche apoyando a inmigrantes y personas sordas, enfocando su vocación en el servicio cercano y la ayuda a los demás.