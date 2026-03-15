Ortigueira inicia la negociación de una nueva RPT

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El Gobierno local de Ortigueira inicia este lunes 16 de marzo, la negociación con los sindicatos para la elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Este documento técnico, clave para la organización administrativa del Concello, plantea una mejora sustancial en las condiciones económicas de la plantilla municipal.

De salir adelante la propuesta, la nueva RPT supondrá un incremento salarial de más de 500.000 euros anuales para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del Concello. El alcalde, Valentín Calvín, ha defendido la necesidad de este paso para garantizar que la labor de los empleados públicos se vea debidamente reconocida en sus nóminas.

Hacia una remuneración más digna

El regidor ha subrayado que la actualización de la RPT es una prioridad para el ejecutivo local, basándose en la premisa de que un servicio público de calidad requiere una plantilla motivada y justamente retribuida. «El profesional tiene que estar bien pagado y remunerado para que su profesionalidad se vea recompensada en un salario digno» ha declarado Calvín.

Con esta negociación, el Concello busca modernizar su estructura interna y corregir desequilibrios, asegurando que el esfuerzo diario de los trabajadores públicos para atender a los vecinos y vecinas de Ortigueira se traduzca en una mejora real de sus condiciones laborales. Además, de llegar a un acuerdo, se pondrá fin a una situación que llevaba arrastrándose más de una década.