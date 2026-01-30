Neda celebra una nueva edición de su “Cocido intergeneracional de carnaval”

Compartir Facebook

Neda prepara los fogones de cara al carnaval 2026. Una celebración que finalizará en la villa con un encuentro para sentarse a la mesa y alargar la fiesta. Se trata del “Cocido intergeneracional de carnaval”. El plazo para anotarse está abierto en esta cita gastronómica concebida para disfrutar en familia.

El cocido de carnaval, que se servirá en el pabellón municipal Ale de Paz el domingo 22 de febrero, a partir de las 14 horas, pretende reunir, un año más, a cientos de vecinos y visitantes para degustar algunos de los productos más típicos de estas fechas.

El menú de la jornada incluye sopa, un sabroso cocido, y la correspondiente sobremesa con dulces habituales de estas fiestas. Además, como viene sucediendo en ediciones anteriores, no faltará ni la música en directo ni el sorteo de regalos entre los comensales.

Las personas que quieran asistir deben retirar sus tickets en la oficina de Servicios Sociales del Ayuntamiento antes de 18 de febrero. El precio general es de 25 euros, los menores de hasta 12 años pagarán 12 euros y para los niños de hasta los seis años será gratuito.