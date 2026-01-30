O Parrulo Ferrol busca que A Malata sea una caldera sacando los abonos de la segunda vuelta

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

O Parrulo Ferrol quiere que el ambiente en el Pabellón de A Malata siga creciendo y, para ello, este viernes ha lanzado los abonos para esta segunda vuelta en la Primera División.

El equipo quiere luchar por conseguir el objetivo en esta temporada y para ello necesita contar con el mayor apoyo posible en esta fase decisiva de la temporada, en la que visitarán el Pabellón de A Malata equipos como Industrias Santa Coloma, Viña Albali Valdepeñas, ATP Iluminación Ribera Navarra, Quesos Hidalgo Manzanares, Servigroup Peñíscola, Noia Portus Apóstoli y Barça.

El precio de los abonos de esta segunda vuelta serán los siguientes: El adulto (nacidos en 2004 o anterior) son 50 euros; el joven (nacidos entre 2005 y 2012) son 25 euros y el infantil (nacidos entre 2012 y 2019) son 15 euros.

Estos abonos no incluyen los partidos que puedan ser declarados como día del club por parte de la junta directiva.

Los abonos están ya a la venta en la plataforma online oparrulofs.compralaentrada.com, en un proceso online de menos de cinco minutos de duración.