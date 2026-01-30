El Grupo Sacramental de Fieles de Ferrol colabora con ADOS en la promoción de las donaciones de sangre

El Grupo Sacramental de Fieles de Ferrol está desarrollando una campaña especial destinada a sensibilizar y promover el solidario gesto de la donación de sangre en la ciudad departamental.

A lo largo de las jornadas previas al sábado 31 de enero, fecha de la visita de una unidad móvil de la Agencia de Donación de Órganos y Sangre (ADOS) hasta la Plaza de Armas, integrantes del Grupo Sacramental de Fieles de Ferrol distribuyeron información relativa al solidario gesto de la donación de sangre, intentando incrementar la participación en su entorno.

Asimismo, y con el objetivo de alcanzar la activa participación de la ciudadanía, la Agencia de Donación de Órganos y Sangre desplazará mañana, sábado 31 de enero, una unidad móvil hasta la Plaza de Armas de Ferrol para que todas las personas que lo desean podan donar sangre de las 10:00 a las 15.00 horas.

La Agencia de Donación de Órganos y Sangre «agradece» públicamente en un comunicado a todos los miembros del Grupo Sacramental de Fieles de Ferrol «su inestimable colaboración en la organización de esta campaña, que contribuye no solo la obtener donaciones de sangre sino a mejorar la sensibilización social a favor de este gesto solidario que es imprescindible para el sostenimiento de la intensa labor asistencial de los hospitales gallegos».