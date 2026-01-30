Neda activa inscripciones para la tradicional merienda de carnaval de los mayores

Compartir Facebook

La gastronomía será un año más protagonista en las celebraciones del carnaval en Neda. El Ayuntamiento ha abierto el plazo para inscribirse en la merienda de carnaval de los mayores. La iniciativa municipal se desarrollará el viernes 20 de febrero y, como es tradición no faltarán ni los productos típicos de estas fiestas ni el baile.

La cita tendrá lugar en el centro cívico Ramón Millarengo, a partir de las 18 horas. Incluirá música en directo, y una variada oferta culinaria. Así, las personas de la tercera edad que se sumen podrán degustar variedad de productos dulces y salados típicos de estas fiestas. Además, habrá un sorteo de cestas de carnaval entre los participantes.

La merienda-baile será gratuita para los residentes de Neda, que podrán apuntarse hasta el 12 de febrero en la oficina de Servicios Sociales de la Casa Consistorial. Si quedasen plazas vacantes, se abrirá un nuevo plazo hasta el día 19 para que se inscriban personas procedentes de otros municipios. En este caso, tendrán que abonar 5 euros.

El Ayuntamiento de Neda apuesta de este forma, un año más, por combinar la oferta de ocio del carnaval, propuestas para toda la familia con otras para públicos específicos como esta fiesta de mayores, en la que, claro está, quien quiera podrá acudir disfrazado.