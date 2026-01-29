El pleno de As Pontes solicita por unanimidad a la Xunta la paralización cautelar del derribo en la central de Endesa

El pleno del Ayuntamiento de As Pontes ha aprobado en la tarde de este jueves, por unanimidad, solicitar a la Consellería de Cultura de la Xunta la suspensión cautelar de las obras de desmantelamiento en las instalaciones de la central térmica de Endesa. La medida busca proteger específicamente el Parque de Carbones, ante la posibilidad de que sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

El acuerdo, consensuado entre el gobierno local, a cargo del PSOE, de los dos grupos en la oposición, BNG y PP, y la Plataforma para la Defensa del Patrimonio Industrial de As Pontes, insta a la Dirección Xeral de Patrimonio a agilizar el expediente abierto el pasado mes de diciembre y a dictar una orden de paralización inmediata de las tareas de derribo.

Según fuentes de la plataforma, el objetivo es evitar que los trabajos de desmantelamiento generen daños irreversibles antes de que se resuelva si el complejo posee valor histórico y cultural suficiente para su protección oficial.

A pesar de la unanimidad en el voto final, la sesión no estuvo exenta de debate. Desde el grupo municipal del Partido Popular se recordó que el propio Ayuntamiento otorgó en su día la licencia de derribo para todas las instalaciones, a excepción de la chimenea. Por su parte, el BNG reivindicó su trayectoria en la defensa del patrimonio industrial del municipio.

ACTUAR CON CELERIDAD

Ante los reproches cruzados, el alcalde de la localidad, Valentín Formoso, zanjó la discusión apelando a la necesidad de actuar con celeridad: «Lo que se hizo hasta ahora es historia; lo que hagamos a partir de ahora es lo que tenemos que aprobar hoy», manifestó, subrayando que la prioridad actual es la interlocución con la Xunta.

«Lo que se ha aprobado es dirigirse a Patrimonio para que mande una orden de paralización cautelar mientras se estudia el expediente«, ha confirmado Xosé Bieto Coello, miembro de la plataforma, quien se mostró prudente respecto a los plazos administrativos, pero satisfecho con el respaldo institucional obtenido.