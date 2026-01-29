Las tormentas dejan más de 200 rayos en Galicia y afectan a Santiago: cientos de vecinos se quedan sin luz

El temporal sigue haciendo notar sus efectos en Galicia, y además de lluvias, viento y nieve, en las últimas horas se han registrado tormentas eléctricas que han dejado en la comunidad más de 200 rayos –217, según los últimos datos de MeteoGalicia– en las últimas 24 horas.

La mayor parte de los rayos se registraron en la tarde de este jueves, en torno a la franja horaria en la que cientos de vecinos de Santiago sufrieron un apagón en sus viviendas mientras se producía una tormenta eléctrica, sobre las 17.30 horas.

Fuentes de Naturgy consultadas han concretado que la incidencia en la capital gallega ha afectado a unos 800 clientes.

Más allá de las tormentas, en esta jornada se han llegado a registrar vientos de hasta 149 kilómetros por hora en Punta Candieira, en Cedeira (A Coruña), sobre las 16.40 horas. MeteoGalicia refleja también en sus valores extremos de las últimas horas una acumulación de agua de 24,6 l/m2 a causa de las precipitaciones en Fornelos de Montes (Pontevedra).

La próxima jornada seguirá marcada por las malas condiciones meteorológicas. De hecho, la Xunta ha informado de que eleva este martes a roja la alerta activada por temporal costero en el litoral de A Coruña y de Pontevedra y mantiene la alerta naranja en A Mariña de Lugo.

 

 

 

