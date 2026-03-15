La provincia de A Coruña, donde más crece la cibercriminalidad: en Narón aumenta un 47,9% en 2025

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La cibercriminalidad continúa creciendo en Galicia y aumenta, sobre todo, en la provincia de A Coruña, que cuenta con varios municipios que sufrieron un acusado incremento, según los datos publicados por el Ministerio del Interior.

En total, Galicia registró durante el pasado año 25.892 delitos informáticos, frente a los 23.685 contabilizados en 2024, lo que supone un incremento del 9,3%. En concreto, las estafas informáticas ascendieron a 22.091 durante el ejercicio anterior, mientras que el resto de ciberdelitos sumaron 3.801.

Por provincias, el mayor aumento se produjo en A Coruña, donde se registraron 11.461 delitos, lo que representa una variación del 14,9% respecto al año anterior. Le siguen Pontevedra, con un crecimiento del 5,5%, Lugo (4,8%) y Ourense (4,6%).

En los municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia de A Coruña, el mayor repunte se registró en Narón, donde la cibercriminalidad aumentó un 47,9%, al pasar de 261 delitos en 2024 a 386 en 2025.

En este municipio se contabilizaron 332 estafas informáticas, un 55,1% más que el año anterior, mientras que el resto de ciberdelitos aumentaron un 14,9%.

En la capital gallega, se produjeron un total de 1.020 delitos de esta tipología –de los cuales 840 fueron estafas informáticas y 180 otros ciberdelitos–, lo que supone un 22,4% más que en 2024.

En la provincia de Pontevedra, el municipio donde más creció este tipo de delincuencia fue Marín, con 143 delitos informáticos en 2025, lo que supone un 26,5% más que en 2024, cuando se registraron 113.

En otro de los municipios pontevedreses donde aumentan este tipo de delitos es en A Estrada, donde se produjeron 150 ilícitos, un 22% más que en 2024.

Por el contrario, frente a estos aumentos generalizados se encuentra el caso de Cangas, donde los ciberdelitos descienden un 8,1% respecto al año anterior –pasan de 270 en 2024 a 248 en 2025–.

Por su parte, en la ciudad de Lugo se produjeron 1.103 delitos informáticos en 2025, en contraposición con los 946 contabilizados en 2024, lo que se traduce en un aumento del 16,6%. Asimismo, en la ciudad de Ourense estos delitos subieron un 7,3%, al pasar de los registros del año anterior a 1.106 casos en 2025.

ADVERTENCIAS DE LA GUARDIA CIVIL

Ante el aumento de las estafas a través de Internet, la Guardia Civil lanza varios consejos para evitar que los usuarios caigan en este tipo de engaños.

Entre ellos, recomienda evitar los pagos por transferencias y hacer uso de plataformas seguras, como PayPal; revisar las políticas de cancelación y reembolso antes de pagar; así como no compartir fotos de la documentación personal.

AYUDA PARA PARTICULARES Y EMPRESAS

Y es que, cada vez son más las personas y empresas que son víctimas de algún tipo de estafa a través de Internet, como por ejemplo, según alertó la Policía Nacional, un correo eléctrico en el que se hacen pasar por la DGT e informan de una multa pendiente de pago.

Ante todos este tipos de estafas, las administraciones han lanzado diferentes herramientas para ayudar a los ciudadanos a resolver los problemas de ciberseguridad.

Uno de estos casos es ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’, del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), que es un servicio nacional, gratuito y confidencial.

Esta herramienta, dirigida a los ciudadanos, empresas y profesionales que usan Internet, es atendida por expertos que ofrecen asesoramiento técnico, psicosocial y legal. El contacto puede realizarse con una llamada al 017 o por WhatsApp a través del número de telefónico 900 116 117.



