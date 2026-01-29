Bruno Dias quiere crecer de la mano de O Parrulo Ferrol en su presentación oficial

Compartir Facebook

Adán Puentes

Bruno Días afronta sus primeros días como jugador de O Parrulo Ferrol y este jueves era el día elegido para realizar su presentación oficial en el Pabellón de A Malata, acompañado del director deportivo, Melo.

Las incorporaciones en este mercado invernal “las hicimos para ver qué podíamos mejorar en el equipo”, afirmaba el director deportivo, Melo. La llegada de Bruno Dias aporta “más estabilidad y competencia interna” y sobre la pista dará “presencia con la pelota y un jugador que va a ser muy competitivo.”

Bruno Dias llega a O Parrulo Ferrol en calidad de cedido desde ElPozo Murcia Costa Cálida, en un primer tramo de temporada en el que estaba teniendo más minutos en su equipo filial en Segunda División “B”, aunque en la temporada pasada “jugó playoff con el primer equipo y jugar en ElPozo Murcia Costa Cálida con su edad no es sencillo, viene de estar entrenando con ellos.” En estos primeros días sobre la pista de A Malata “se le está viendo bastante bien y confiamos en qué nos de ese plus.”

Melo reconocía que ya había entablado conversaciones para su incorporación en el último verano “y no se pudo dar al tener la plantilla al completo”, mientras que ahora en el mercado invernal “lo volvimos a intentar y aquí está.”

Al mismo tiempo, el director deportivo ya confirmaba que, salvo sorpresa de última hora, que no habrá más movimientos en la plantilla en este mercado invernal.

Bruno Días: “Me identifico con equipos y personas como las de O Parrulo Ferrol”

El nuevo jugador de O Parrulo Ferrol, Bruno Días reconocía estar “muy contento” de llegar al club, donde todos los integrantes “me han recibido muy bien”, por lo que espera que día a día “la cosa vaya bien para todos y para mí también.”

Lo que le llamó la atención para formar parte de O Parrulo Ferrol era la oportunidad que le brindaban, queriendo darle las gracias a Melo y al entrenador Gerard Casas “para crecer juntos.”

Bruno Días reconocía que otra de las cosas que le ha influido para venir a O Parrulo Ferrol fue hablar con uno de sus compatriotas en el equipo, Morgato “que me ha dicho muchas cosas buenas, ya que me decía que no era solo un equipo, es una familia”, por lo que le hacía ilusión el poder estar juntos “y yo me identifico mucho con equipos y personas así, al acogerme tras venir de otro sitio”, afirmando que tenía “muchas ganas de empezar ya.”

Espera “poder aportar mucho” al equipo, siendo un ala-cierre que le gusta mucho “aportar goles y llegar a portería contraria”, gracias al modelo de juego que tiene O Parrulo Ferrol, por lo que por su parte “ganas y disposición no va a faltar.”

Lo más importante en este segundo tramo de la temporada para el equipo era “ganar” y a nivel individual “si puedes meter gol, mejor”, deseando “poder continuar con la racha goleadora” que tenía en el filial murciano “trabajaré para eso.”

El nuevo jugador de O Parrulo Ferrol estaba también “muy ansioso” de conocer a la afición “al ver que llenan A Malata, he creado mucha expectativa”, agradeciendo los mensajes recibidos desde que se conoció su incorporación.