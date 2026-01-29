Éxito del Club de Billar Galiano Ferrol en el último autonómico

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

En las instalaciones del Sporting Casino de A Coruña se ha celebrado el CXXVI Campeonato Autonómico de Billar a Tres Bandas, en el que participaron 53 jugadores de toda Galicia.

El Club de Billar Galiano de Ferrol estuvo representado por cuatro billaristas: Alfonso Ortiz, José Lestayo, Manolo Lens y Luis Méndez, formando una destacada actuación colectiva.

Tras unas finales muy disputadas, Alfonso Ortiz logró un excelente tercer puesto, además de obtener el mejor promedio a una partida, con 40 carambolas en 36 entradas, el registro más destacado del campeonato.

El próximo compromiso del club será el Campeonato Autonómico de Vigo, clasificatorio para el Campeonato de España que se disputará en Ayamonte (Huelva).