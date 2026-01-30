ForGA imparte en Narón tres cursos gratuítos de alta inserción laboral

Os alumnos obterán a certificación para traballar como soldador, nos departamentos de relación co cliente, ou como docentes de Formación Profesional. Todos os cursos inclúen prácticas laborais e formación en prevención de riscos laborais.
A Fundación para a Orientación Profesional de Galiza (ForGA) organiza na súa sede de Narón tres cursos para a formación e a inserción laboral de persoas desempregadas.
Os cursos son de Soldadura por arco baixo gas protector con electrodo consumible (soldeo MIG/MAG); Actividades administrativas na relación co cliente, e Habilitación para a docencia en grados A, B e C do sistema de Formación Profesional.
Comezan nas próximas datas e son 100% subvencionados. As alumnas/os recibirán a certificación oficial para optar de forma inmediata a postos de traballo na especialidade que elixa. Inclúen ademais prácticas en empresas e formación en prevención de riscos laborais.
Hai un límite de 15 prazas por curso e as solicitudes deben facerse na web forga.gal. O único requisito é estar inscrito como demandante de emprego.