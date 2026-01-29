El Concello de Ferrol hace un balance positivo de las mejoras en Cobas en el último año

El gobierno municipal de Ferrol continúa con las reuniones con las entidades vecinales de la ciudad, haciéndolo este jueves con la directiva de la AVV de Cobas, presidida por Manuel Sendón, a una cita a la que acudieron el alcalde José Manuel Rey Vaela y el concejal de Servicios y Zona Rural, José Tomé.
En esta reunión hablaron de las actuaciones realizadas en la zona durante el 2025, con más de 413.000 euros en mejora de caminos y vías, como también en esta última semana por las empresas de limpieza, desbroces y mantenimiento eléctrico, dentro del Plan de Barrios que desarrolla el gobierno municipal, para favorecer su conservación y su puesta a punto.
El regidor se ha comprometido en 2026 a continuar en materia de aglomerados de caminos “con esta liña de investimento e dar resposta ás necesidades dos veciños nas vías de maior uso”, tras las que se adjudicaron en 2025 o las que están próximas a empezar sus obras.
Este Plan de Barrios continuará el próximo lunes con labores que se realizarán en el barrio de San Xoán, según ha confirmado el Concello de Ferrol.