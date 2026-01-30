Cariño se prepara para celebrar la tradicional Romaría a San Xiao do Trebo

La fiesta, organizada por el Concello, dará comienzo a las 10:00 horas. Habrá un servicio especial de autobuses para reducir el uso del coche y favorecer el disfrute del evento.

El Concello de Cariño se prepara para celebrar este sábado 31 de enero, la tradicional Romaría a San Xiao do Trebo, una de las citas más emblemáticas del calendario festivo local.

Aunque la celebración está sujeta a las posibles incidencias climatológicas, la mejora de las previsiones meteorológicas para la jornada del sábado hace prever que la fiesta pueda desarrollarse con normalidad y sin imprevistos.

El programa de actividades dará comienzo a las 10:00 horas con una degustación de conservas La Pureza y empanadas.

A continuación, se celebrará un pasacalles a cargo de la Banda de Gaitas de San Xiao do Trebo. La programación religiosa incluye dos misas en honor a San Xiao, que tendrán lugar a las 10:30 y a las 12:30 horas, ambas seguidas de una procesión acompañada por la Banda de Gaitas de San Xiao do Trebo.

A partir de las 13:30 horas y hasta las 15:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de la sesión vermú, amenizada por el Trío Karma.

Ya por la tarde, entre las 19:30 y las 22:30 horas, se celebrará una verbena que también contará con la actuación del Trío Karma. La fiesta continuará a partir de las 22:30 horas y hasta las 2:00 de la madrugada con la música del DJ Masmusic.

Además, con el objetivo de facilitar la movilidad, reducir el uso del coche y favorecer el disfrute de la Romaría, el Concello de Cariño pondrá a disposición de los asistentes un servicio de autobús con salidas desde A Tortela. Los horarios previstos son a las 10:00 y a las 13:30 horas por la mañana, y dos servicios por la tarde y noche, a las 15:30 y a las 2:30 horas.

