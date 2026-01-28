Galicia agrada en A Malata clasificándose para la fase final de la Copa de las Regiones UEFA

Compartir Facebook

Adán Puentes

Galicia se saca el billete para soñar en la Copa de las Regiones UEFA tras lograr una cómoda victoria ante Asturias por 3-0, en la fase intermedia, en una eliminatoria a partido único disputada en la tarde del miércoles, en el Estadio de A Malata, la cual acogía por primera vez esta competición.

El partido empezaba con una selección gallega, arropada por más de 600 aficionados, llevando la iniciativa en el juego y con la selección asturiana centrado en labores defensivas, intentando buscar rápidas jugadas como también contragolpes cada vez que se hacían con la posesión del balón.

Galicia lo intentaba una y otra vez, sobre todo en jugadas desde el lateral que hacían mucho daño a los visitantes, pero no lograban concretar de cara a puerta. Todo cambiaba en el minuto 23, precisamente en una de estas jugadas acababa con un buen centro al corazón del área que era rematado al primer toque por Lucas Couba con un tiro al palo contrario, consiguiendo el 1-0, para alegría de la parroquia gallega.

Con este tanto Asturias subía sus líneas, disputando más el balón en el centro del campo y aproximándose a la portería gallega defendida por Ayoub Atib, sin demasiado éxito, hasta llegar al minuto 35 con un cabezazo dentro del área de Uche Ekeneme que acababa en el fondo de la portería, pero que era inmediatamente anulado por fuera de juego en esta acción de ataque, ante las protestas del cuadro asturiano que le valieron una advertencia al seleccionador por parte del árbitro, pero con esta mínima ventaja gallega se llegaba al descanso.

El segundo tiempo empezaba con una Galicia que iba con todo delante de su afición, buscando ampliar distancias con un centro chut desde la línea de fondo de Achore Sánchez al que no llegaba nadie al segundo palo y, tan solo dos minutos después, Noel lo intentaba en otro centro, en esta ocasión que remataba de cabeza Achore Sánchez en las proximidades del primer palo, pero se le iba fuera por muy, muy poco.

Asturias empezaba a desesperarse, realizando los primeros cambios para intentar dar un nuevo impulso a su juego, pero seguía sin dar con la tecla, sino todo lo contrario, con el gallego Adrián Lombao robando un balón y sorprendiendo con un tiro en la frontal del área a media altura colocado al palo, imposible para el meta Ángel Domínguez, subiendo el 2-0.

Este gol fue un palo duro para los asturianos y una fuente de motivación extra para los gallegos, que tan solo tres minutos después dejaban prácticamente sentenciada esta eliminatoria en una falta de entendimiento entre el portero y el central visitante, robándole Juan Cambón el balón, anotando a portería vacía el 3-0.

A pesar de este resultado adverso, los asturianos nunca bajaron los brazos, continuando luchando por todos los balones, pero Galicia seguían bien plantada en el terreno de juego en todos los sentidos, no haciendo concesiones en ninguna de las líneas de juego, agotando sus cambios para poder repartir minutos entre los convocados, manteniendo este 3-0 como resultado definitivo y que les permite clasificarse para la final a cuatro nacional de esta Copa de las Regiones UEFA que se disputará el próximo 1 de marzo en Madrid, lográndolo por tercera vez consecutiva y quinta en su historia.

Galicia: Ayoub Atib, Brais Vidal, Iván Dopico, Achore Sánchez (David López min.90+2), Alberto Lamas (Diego Enjamio min.74), Juan Cambon (Adrián Rodríguez min.84), Adrián Lombao (Raúl Diz min.84), Lucas Camba (Noel Álvarez min.74), Pablo Caraban, Noel Chaves (Óscar López min.90+2) y Ander Bellido.

Asturias: Ángel Domínguez, Sergio Ordóñez, Mikel Busto, Carlos Figar (Javier Meana min.45), Uche Ekeneme, Mateo Casas, Jhon David Layman (Galo Huelga min.79), Mario Monasterio (Daniel Aranda min.59), Álex Solis (Jorge Arguelles min.67), Mateo Nistal (Mario Canal min.59) y Samuel Armayor (Aitor Marcía min.67)

Árbitros: Carlos Martínez, asistido por Rodrigo González y Carlos Vilavedra, con Sergio Arrendondas como cuarto árbitro.

Goles: 1-0 Lucas Camba min.23, 2-0 Adrián Lombao min.64, 3-0 Juan Cambón min.67

Estadio: A Malata.