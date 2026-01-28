El canario Fabio nuevo jugador del Racing de Ferrol

Compartir Facebook

El Racing Club Ferrol ha llegado a un acuerdo con Fabio González (Ingenio, Gran Canaria, 12 de febrero de 1997) para que el mediocentro canario vista la camiseta verde hasta final de temporada. El futbolista lleva ya varios días entrenando a las órdenes de Guillermo Fernández Romo, por lo que está a disposición del técnico y será presentado este jueves, día 29, a las 13 horas en la sala de prensa de A Malata

Pivote organizador con una gran visión de juego e inteligencia táctica, Fabio puede asumir el control del ritmo del partido desde la medular. Además, tiene capacidad para generar juego ofensivo, conectar líneas y aportar equilibrio al centro del campo.

Salvo por un breve paso de cinco meses por el CD Tenerife en la última mitad de la pasada temporada, Fabio González desarrolló el grueso de su carrera profesional en la UD Las Palmas, club en el que se formó como futbolista. Debutó en el primer equipo del conjunto insular en la campaña 2017/18, todavía como jugador de Las Palmas Atlético, consolidándose de forma definitiva a partir de la 2019/20. A lo largo de diez temporadas con los canariones, acumuló 9 partidos en Primera División y 110 en Segunda, con más de 6.567 minutos.

El Racing señala que eFasa notable experiencia en el fútbol profesional y su capacidad para aportar liderazgo desde el juego han sido determinantes a la hora de decantar su contratación.