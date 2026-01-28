Desarticulada una red criminal dedicada al tráfico de cocaína en Ferrol. Seis detenidos, uno de ellos en prisiòn

La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal dedicada al tráfico de cocaína en Ferrol, cuya operación se ha saldado con seis detenidos, cuatro de ellos en Rubí (Barcelona), donde almacenaban dinero en metálico y tres personas en situación irregular custodiaban diversas plantaciones de marihuana, informa en un comunicado este miércoles. El pasado día 21 de enero se puso fin a la O.P. OXFORD, por lo que se daba por desarticulada parte de una organización criminal dedicada a la distribución de cocaína en la comarca de Ferrolterra.

La investigación se inició a mediados de 2025 y participó UDYCO Barcelona, siendo coordinada por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Ferrol – Narón, donde se iniciaron las pesquisas cuando se supo, gracias a la colaboración ciudadana, de la existencia de unos varones que distribuirían sustancias estupefacientes por el barrio del Inferniño de esta ciudad.

Una vez se tuvo conocimiento, se iniciaron las gestiones que permitieron identificar a los miembros de la organización, así como su modus operandi, describiéndose perfectamente el papel que cada uno realizaba.

La organización centralizaba la recepción de pedidos a través de un teléfono donde uno de ellos recibía los pedidos. Tras la recepción de los encargos enviaba a los repartidores que hacían las entregas tanto en coche como en patinete eléctrico. El horario de atención al público era de 24 horas todos los dias de la semana, atendiendo a cualquier hora del día o de la noche.

Gracias al operativo se pudieron desactivar 6 puntos negros de venta de sustancias estupefacientes en la localidad de Ferrol, donde los miembros de la organización criminal distribuían la sustancia estupefaciente al por menor.

Del mismo modo se detuvo también a uno de los proveedores de la organización en la localidad de Rubí, lugar en el que se localizaron importantes cantidades de dinero en metálico así como las instalaciones de una gran plantación de marihuana donde trabajaban al menos tres personas en situación irregular a las que también se detuvo.

Así pues, en el transcurso de la investigación, se desarticularon estos puntos de venta con la detención de 6 personas, interviniéndose más de 10.000 dosis de cocaína de gran pureza, 60.000 euros, 3 vehículos y múltiples efectos para la adulteración y manipulación de las sustancias dispensadas.

La organización adoptaba importantes medidas de seguridad en la distribución al pormenor, cambiando cada dos o tres meses de vendedores, quienes, tras su «periodo de venta» en Ferrol, regresaban a sus domicilios en Madrid o Barcelona, dificultando de esta manera su identificación por los investigadores.

Tras la operación, uno de los detenidos ha ingresado en prisión.