A Deputación impulsa a creación dunha nova senda ciclable na batería de Campelo, en Valdoviño

As empresas interesadas teñen ata o 26 de marzo para presentar as súas ofertas.
A Deputación da Coruña continúa avanzando na execución das actuacións previstas no Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) denominado Centro Histórico de Ferrol e Patrimonio Militar da Costa Ártabra. Neste marco, o organismo provincial sacou a concurso un proxecto de construción para a creación e sinalización de camiños ciclables na batería de Campelo, situada no concello de Valdoviño. Esta iniciativa conta cun orzamento base de licitación que ascende aos 78.394,24 euros, e desenvólvese grazas ao financiamento da Unión Europea a través dos fondos NextGenerationEU, integrados no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno de España.
A intervención ten como escenario o Pico da Vela, na parroquia de Meirás, un espazo que alberga os restos das antigas baterías militares de Campelo Alto e Campelo Baixo. Estas instalacións defensivas, cuxa construción se remonta ao ano 1914, forman parte do legado histórico da costa galega, malia que foron desartelladas na década dos corenta. O obxectivo prioritario desta actuación é facilitar o acceso e o percorrido por estas ruínas, permitindo que a veciñanza e os visitantes poidan descubrir este patrimonio de xeito seguro e respectuoso co medio ambiente, ao tempo que se fomenta o uso da bicicleta como medio de transporte sostible e saudable.
Os traballos previstos estenderanse ao longo dun percorrido total de 1.660 metros, discorrendo integramente polo espazo protexido da Rede Natura 2000, concretamente no Lugar de Importancia Comunitaria e Zona Especial de Conservación Costa Ártabra. As actuacións contempladas no proxecto técnico inclúen a limpeza exhaustiva da vexetación que actualmente invade os antigos camiños e plataformas, así como a regularización do firme para corrixir as irregularidades e buracos provocados pola erosión e o paso do tempo. Deste xeito, preténdese garantir unha rodadura cómoda para os ciclistas sen alterar a fisionomía orixinal destas vías de servizo militares.
A maiores da recuperación física dos camiños, a Deputación da Coruña instalará sinalización específica e elementos de mobiliario urbano que axudarán a contextualizar o espazo e a mellorar a experiencia do usuario. Esta aposta pola mobilidade activa busca converter as baterías de Campelo nun recurso turístico de primeiro nivel, conectando a historia militar co gozo da natureza.
O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, afirma que “esta intervención supón un paso importante na nosa estratexia de transformar o rico patrimonio militar da Costa Ártabra nun motor de desenvolvemento turístico sostible”. Formoso sostén que “grazas ao impulso dos fondos europeos, non só estamos recuperando a memoria histórica de Valdoviño, senón que poñemos a disposición da cidadanía un espazo natural único, facilitando a súa visita e reforzando a proxección da provincia como un destino de referencia, no que se sabe conxugar a paisaxe, o deporte e o patrimonio”.
Control arqueolóxico e limpeza das instalacións
De xeito paralelo e complementario á creación da senda ciclable, a Deputación xestiona un contrato menor destinado á redacción do proxecto de intervención e ao control arqueolóxico das actuacións na batería de Campelo. Este contrato específico inclúe a execución de tarefas de adecuación e roza tanto nas baterías como nos seus edificios anexos e vías de acceso, asegurando que a limpeza da maleza se realice baixo criterios arqueolóxicos estritos para identificar e protexer calquera resto histórico significativo que poida saír á luz durante a posta en valor deste enclave de Valdoviño.
Tanto o proxecto da senda ciclable como este contrato menor teñen como prazo máximo de presentación de ofertas por parte das empresas interesadas ata o 26 de marzo.