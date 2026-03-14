Abierta la inscripción para participar en el “III Encuentro de Mujeres Neda”

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El Ayuntamiento de Neda ha abierto el periodo de inscripción para la tercera edición del “Encuentro de Mujeres de Neda”. Esta iniciativa de ocio, que incluirá almuerzo y música por la tarde, se celebra el domingo 29 de marzo, poniendo fin a la programación especial del 8M.

La actividad tendrá lugar en el centro cívico, a partir de las 14:00 horas, y está concebida como una excusa para animar a las mujeres a dejar de lado sus vidas y responsabilidades familiares durante unas horas para pasar un buen rato, compartiendo su tiempo libre con otras mujeres de su misma generación y de otras generaciones.

El menú previsto para la ocasión consistirá en gambas, merluza en salsa, postre y café. Y una vez terminado el almuerzo, habrá música en vivo para poner el broche de oro a la fiesta.

Las mujeres que deseen asistir a este encuentro deberán inscribirse en la primera planta del Ayuntamiento. La cuota de participación será de 25 euros. Hasta el día 18, solo podrán inscribirse las residentes del municipio. En caso de que haya plazas disponibles, podrán participar mujeres de otros municipios. En cualquier caso, la fecha límite de inscripción es el 25 de marzo.

Esta actividad pondrá, una vez más, el broche de oro al conjunto de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, que cuenta con el apoyo del Pacto Estatal contra la violencia de género.