Abierto el plazo en Ferrol para presentar ofertas al servicio de campamentos infantiles

La Plataforma de Contratación del Sector Público publicó el anuncio de licitación del servicio de coordinación y ejecución de los campamentos infantiles. Ferrol I+D. Campamentos por la igualdad y la diversidad. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta 11 de febrero.

El contrato se licita por un importe de 171.800,29 euros, una cuantía que duplica la del ejercicio anterior, reforzando así el compromiso municipal con las políticas de conciliación familiar y laboral con la promoción de la igualdad.

La duración del contrato será de un año e incluirá los campamentos verano 2026, campamentos de Navidad 2026-2027 y los campamentos de Semana Santa 2027, con posibilidad de prórroga por otro año más

Los campamentos están dirigidos a niños de entre tres y doce años empadronados en el Ayuntamiento de Ferrol. El programa se desarrollará a lo largo de un total de 7.028 horas distribuidas entre los campamentos de verano (23 días en julio y 21 días en agosto), de Navidad 2026-2027 (ocho días) y el campamento de Semana Santa 2027 (tres días).