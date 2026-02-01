CPEIG e Xunta de Galicia convocan o X concurso literario infantil e xuvenil sobre a protección de datos

O CPEIG e a Xunta de Galicia convocan o décimo concurso literario infantil e xuvenil sobre a protección de datos. O certame está dirixido ao alumnado de 5º e 6º de Primaria e de 1º a 4º de ESO, que poderá presentar os traballos ata o 28 de febreiro. O obxecto é que tomen conciencia da necesidade de incorporarse á cultura da protección de datos.
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) e a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, convocan o X Concurso literario infantil e xuvenil sobre a protección de datos con motivo do Día Europeo da Protección de Datos, que se conmemora o 28 de xaneiro. O certame está dirixido a nenos de 5º e 6º de Primaria e alumnos de 1º a 4º de ESO.
Ambas as dúas institucións consideran de moita importancia que a sociedade galega tome conciencia da necesidade de incorporarse á cultura da protección de datos, nomeadamente os menores de idade. Sinalan que actualmente cómpre promover o coñecemento entre a cidadanía sobre cales son os seus dereitos e responsabilidades en materia de protección de datos.
Os estudantes poderán presentar ao certame diversos xéneros literarios como o artigo xornalístico, exposición divulgativa (entrada de blog ou artigo de divulgación), conto ou relato curto, todos obras inéditas escritas en lingua galega. Estes traballos deberán responder a preguntas como “Que é para ti a protección de datos, como afecta no teu día a día?, como podo protexer os meus datos?”. Os textos de referencia serán o Protocolo de Protección de Datos da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal e as publicacións da Axencia Española de Protección de Datos www.agpd.es.
Os traballos deberán presentarse en formato dixital en PDF, cunha extensión de entre 1.000 e 2.000 palabras para as categorías de 1º e 2º de ESO e 3º e 4º de ESO, e de entre 800 e 1.000 palabras para a categoría de 5º e 6º de Primaria. Cada concursante poderá presentar ao certame cantos traballos desexe. O prazo para presentalos estará aberto ata as 15:00 horas do 28 de febreiro. As persoas titoras enviarán os traballos do seu alumnado ao correo electrónico premioliterario@cpeig.gal.
Haberá un premio para a categoría de 5º e 6º de primaria, outro para a categoría de 1º e 2º de ESO, e outro para a categoría 3º e 4º de ESO, que consiste nunha tableta para o autor ou autora e un kit de robótica para a súa aula. Ademais, aquel centro que conte con maior participación recibirá un recoñecemento especial da organización.
O fallo do xurado, composto por membros nomeados polas entidades convocadoras, daranse a coñecer no mes de marzo. Pódense consultar as bases da convocatoria nas páxinas web das institucións convocadoras http://www.cpeig.gal e http://www.edu.xunta.gal/portal/
Contornas escolares saudables
A colaboración entre a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP e Colexio de Enxeñaría en Informática de Galicia enmárcase dentro da aposta da Xunta de Galicia para blindar as contornas escolares saudables e, para iso, é necesario que os estudantes aprendan a identificar os riscos e ameazas do emprego das tecnoloxías e se conciencien no seu uso seguro e responsable. A este obxectivo responde o Plan integral de benestar dixital que vén de poñerse en marcha con máis de medio cento de acción concretas, entre elas, traballar da man das empresas tecnolóxicas e das distintas entidades, como o CPEIG, para a sensibilización no emprego axeitado das ferramentas dixitais no eido escolar e na mellora da seguridade e a privacidade das mesmas.